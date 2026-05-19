Silvio Rodríguez regresa a España en una gira que hará parada en el Coliseum de A Coruña
En total hará ocho conciertos en España
El cantautor cubano Silvio Rodríguez, una de las figuras imprescindibles de la canción iberoamericana y nombre clave de la Nueva Trova, volverá a España en 2026 con una gira especial que se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre, según ha anunciado el propio artista en un vídeo dirigido a sus seguidores en España.
Esta comunicación abre una primera fase de registro a través de la web oficial, donde el público podrá inscribirse para recibir el aviso de salida de entradas de esta serie de conciertos. Esta gira supone el regreso de Silvio Rodríguez a los escenarios españoles.
El artista ha anunciado nueve fechas, que comenzará el 1 de septiembre con el concierto en el Gran Teatre Liceu de Barcelona. La gira continuará en Zaragoza, Bilbao, Valencia, A Coruña y Sevilla. La cita coruñesa será el 19 de septiembre en el Coliseum. En octubre, el cantante actuará en Murcia y en Madrid, donde cerrara su gira el 4 de octubre en el Movistar Arena.
Autor de temas como Ojalá, Unicornio, La maza, Óleo de mujer con sombrero, Playa Girón o Te doy una canción, Silvio Rodríguez cuenta con un repertorio en el que conviven poesía, observación del mundo, intimidad, crítica, ternura y una escritura que ha convertido la canción en un territorio propio.
En esta ocasión, Silvio Rodríguez estará acompañado sobre el escenario por una formación integrada por algunos de sus colaboradores habituales: Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.
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