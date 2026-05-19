Sindicatos mayoritarios de Justicia denuncian colapso en los juzgados de A Coruña
Exigen a la Dirección Xeral medidas urgentes como ampliación de la plantilla
Los sindicatos CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CCOO, que representan a la mayoría del personal de la Administración de Justicia en Galicia, denuncian una situación de «colapso» y exigen a la Dirección Xeral medidas urgentes. Proponen una negociación urgente «para ampliar personal, reforzar los medios materiales y frenar el deterioro del servicio público».
Durante la asamblea realizada para analizar la situación se expusieron algunas de las principales carencias detectadas en los juzgados, entre ellas «la insuficiencia de personal, la distribución caótica de los espacios judiciales y las limitaciones de los sistemas informáticos utilizados en la tramitación de procedimientos».
Los sindicatos insisten en la necesidad de abrir de manera inmediata una negociación para ampliar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), al considerar que la carga laboral es «inasumible».
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