Estos son los otros pleitos entre el Concello de A Coruña y los propietarios de As Percebeiras
Las licencias para construir llevan suspendidas más de un año
El desarrollo para el proyecto inmobiliario de As Percebeiras está paralizado por el Concello desde diciembre de 2024. En un principio, la suspensión de licencias duraría un año, pero el pasado enero PSOE y BNG votaron a favor de prorrogar esa medida otro año más.
De hecho, la disminución de la edificabilidad en este polígono fue una de las exigencias planteadas por el BNG en el pacto para la investidura de la alcaldesa suscrito al inicio del mandato.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, explicó en el Pleno en que se volvió a dar luz verde a la paralización de las licencias que este nuevo plazo permitirá "negociar" y "mejorar la ordenación en el ámbito para que pueda aprobarse". Es decir, el Concello no está en contra de construir en este espacio, pero sí quiere especificar de qué manera hacerlo.
Los promotores llevaron al Concello a los juzgados por esta medida, algo que también avaló la Justicia.
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