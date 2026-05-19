El tardeo gana terreno y redefine la escena nocturna en A Coruña: "El ocio está cambiando"
El sector detecta un fuerte crecimiento de las sesiones vespertinas desde la pandemia, con clientes de mayor edad, a la vez que reclama apoyo institucional para adaptar la oferta
"El ocio está cambiando". Así resume el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, la situación que atraviesan bares, pubs, discotecas y clientes desde la pandemia. Tanto él como el presidente de España de Noche, Ramón Mas, reconocen que "las sesiones de noche continúan siendo el eje principal de actividad de los locales de ocio", pero ha irrumpido con fuerza el tardeo, que está creciendo, y mucho, en Galicia y, por tanto, en A Coruña.
Así lo recoge el primer Estudio Sectorial sobre el Fenómeno del Tardeo en España, realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos y Coca-Cola, en colaboración con Galicia de Noite, que se debate hasta este miércoles en la II Conferencia Nacional de Ocio y Espectáculos en el Espazo Avenida. La cita sirve, además, para presentar la Capitalidad Nacional de la Vida Nocturna que este año ostenta A Coruña. El objetivo, según Diz, es poner esta ciudad "en el escaparate del ámbito nacional".
Dentro de ese panorama, y analizando los cinco últimos años, ha aparecido un nueva forma de ocio: el tardeo. "En Galicia tardó más en llegar. Ya estaba en la zona de Levante, Cataluña y Madrid. Aquí se está implementando. Con respecto al año pasado, el volumen de tardeo ha crecido casi un 40%. Viene para quedarse", avisa el presidente de Galicia de Noite, que le parece fundamental "dejar los teléfonos y los televisores y socializar y disfrutar de la noche".
Un público con una edad media de 43 años
El estudio señala que el público del tardeo responde a un perfil más adulto, con una edad media de 43 años. El sector destaca que entre las motivaciones se encuentran la conciliación de la vida familiar y personal, el afterwork o quedadas después del trabajo, salir con amigos y las celebraciones como cumpleaños o aniversarios.
En Galicia, un 30% de los locales organiza sesiones de tarde todos los fines de semana y el 70% lo hace de forma ocasional. En el plano económico, los datos indican que el tardeo supone el 19,5% de la facturación de los locales gallegos, mientras que el ticket medio se mantiene sin grandes variaciones respecto a las sesiones nocturnas, situándose en los 18 euros.
Sobre el tipo de programación, el 50% de los locales que hace tardeo apuesta por sesiones de DJ, el 40% por la fusión entre música y oferta gastronómica y el 10% por la música en directo.
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