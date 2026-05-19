El tímido salto de Bizum a los comercios de A Coruña: "Tenemos que hablar de las comisiones"

La habitual forma de saldar deudas entre amigos da un paso más allá, y desde el lunes, 18 de mayo, Bizum se erige como una alternativa de pago a las tarjetas y el efectivo. La adaptación de los comercios de A Coruña, que se muestran cautos ante la medida, será paulatina. "Ya tenemos lo de la TPV, llega bien y ya nos cobran por eso lo que no está escrito", comenta el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes Sagrada Familia, Juan José Rodríguez, quien también es propietario de varios negocios. "Es una propuesta más de las pequeñas digitalizaciones que pueden hacer los pequeños comercios para facilitarle al cliente el pago", opina Alba Balsa, de Distrito Mallos.

La previsión es que, para finales de año, gran parte de los usuarios de la plataforma ya pueda abonar presencialmente con Bizum, aunque aún hay varios aspectos por determinar. Con un funcionamiento similar a Google Pay o Apple Pay, el cliente podrá pagar desde Bizum Pay, una nueva cartera digital que funcionará con tecnología NFC, la que utilizan los pagos contactless —sin contacto—. "A mecánica é a mesma, e hoxe en día eu teño tanta xente que paga coa tarxeta de plástico coma os que pagan co móbil ou co reloxo intelixente", explica el dueño de La Revolución de los Graneles, Dani Rocha.

Proyecto incipiente

Uno de los principales interrogantes que preocupan a los negocios es el relativo a las comisiones que deberán asumir por el servicio. "Si empieza a emplearlo mucha gente, nos acabarán aplicando también un impuesto", opina Rodríguez. "Lo que hay que hacer es preparar el comercio para hacer esas operaciones", secunda el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Falperra, Jaime Suárez, quien no tiene constancia de que se esté empleando este sistema. "No tengo claro que a los locales les compense", añade.

La mayor preocupación de Rodríguez es, sin duda, la económica. "Si todo el mundo empieza con Bizum y nadie paga con tarjeta, aquí alguien se va a meter y al final nos van a cobrar el impuesto revolucionario de siempre. Nosotros, cuando le ponemos a cualquiera un TPV delante, nos están cobrando una comisión. Lo del Bizum no tardará mucho, será un modo de pago, pero acabará en la misma situación", dice Rodríguez, quien no tiene previsto adoptar este sistema en sus locales. "Ya nos cuesta mucho defender el que hay actualmente, como para que nos implementen otro más", añade.

Luna Lunera, tienda de artículos para bebés, ofrece en su web la opción del pago con esta modalidad, que representa el 20% o 30% de las adquisiciones totales. "Puedes pagar con tarjeta o por Bizum o transferencia, tienes distintos métodos de pago", dice Goretti Carrillo, copropietaria del negocio, quien tiene que ver "si sale a cuentas" ampliar esta opción en el comercio físico. "Tenemos que hablar de las comisiones, a ver qué nos van a cobrar, porque por ejemplo en la web nos cobran más si pagan por Bizum que si pagan por tarjeta", añade.

La copropietaria de Luna Lunera, Goretti Carrillo, en A Coruña / Gus de la Paz

Sin embargo, no todo es negativo, y Suárez reconoce que es "una propuesta cómoda para el cliente", y que al ser algo nuevo, "hay que adaptarse", visión que comparte Alba Balsa, de Distrito Mallos. "Es una propuesta más de las pequeñas digitalizaciones que pueden hacer los pequeños comercios para facilitarle al cliente el pago, y a aquellos usuarios que se sientan cómodos pagando en Bizum, ¿por qué no se les va a dar ese servicio? Total, es casi como una tarjeta de crédito", afirma Balsa. "Más allá de darle un servicio adicional al cliente, tampoco entiendo que sea una ventaja sobre el pago con tarjeta", dice.

El dueño de La Revolución de los Graneles, Dani Rocha, tampoco ha recibido ninguna comunicación por parte del banco y, aunque comparte las reservas de la mayoría de comerciantes, no cree que haya ningún problema en la adaptación. "A mecánica é a mesma, e hoxe en día eu teño tanta xente que paga coa tarxeta de plástico coma os que pagan co móbil ou co reloxo intelixente", explica, aunque no cree que se vaya a percibir un gran cambio. "Todo o mundo leva a tarxeta no móbil, entón non vexo por que ao cliente lle vai ser máis doado entrar no Bizum que na aplicación do banco", comenta. Tiene pensado incorporar el sistema, "porque ao fin e ao cabo trátase de facilitarlle á xente o máximo posible".

En la cafetería Inzo tienen pensado operar sobre la marcha, en función de la demanda, y en la mercería La Crisálida tampoco lo ven claro. "Tiene una fiscalidad complicada", opina Ramón Santos, el actual propietario del local. Alicia Caramés, la gerente de la tienda de accesorios para mascotas Elliot's Bark, comparte el desconocimiento generalizado de los comercios de la ciudad. "Solo utilizo Bizum para lo personal", declara.