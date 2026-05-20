Así arranca la descentralización de Medicina en A Coruña: la UDC tendrá cuatro profesores propios

La descentralización del grado de Medicina en Galicia empezará a tener efectos concretos el próximo curso. La Universidad de A Coruña podrá convocar en breve cuatro plazas de profesores asociados de Ciencias de la Salud, mientras la Universidad de Vigo dispondrá de otras tres. Son siete docentes en total que permitirán avanzar en el reparto de la enseñanza clínica de Medicina, una titulación única que seguirá dependiendo de la Universidad de Santiago de Compostela. La Comisión de Seguimiento aprobó también el reglamento de las unidades docentes, los órganos sobre los que pivotará la descentralización en A Coruña y Vigo y el gran pilar del acuerdo entre las tres universidades y la Xunta.

Profesores

El acuerdo permite que A Coruña y Vigo tengan profesorado propio asociado a sus universidades para impartir docencia clínica en Medicina. En el caso coruñés, serán cuatro las plazas de profesores asociados a Ciencias de Salud, conocidos como PACS. La UDC será la encargada de convocarlas e incorporarlas a su plantilla. Podrán presentarse a esas plazas los profesionales que cumplan los requisitos de acreditación. En el área sanitaria coruñesa hay alrededor de una veintena de médicos e investigadores con perfil para optar a ellas, entre facultativos del Sergas acreditados para docencia universitaria y docentes ya vinculados a otras enseñanzas de Ciencias de la Salud. La convocatoria no tiene fecha, pero no deberá tardar, ya que deben estar seleccionados para el próximo curso.

Alumnos

La descentralización se aplicará de forma voluntaria para el alumnado. Según el acuerdo, las unidades docentes de A Coruña y Vigo acogerán cada una en torno al 25% de los estudiantes del curso correspondiente. En la práctica, eso puede suponer alrededor de un centenar de alumnos en cada una de las sedes. El próximo curso, 2026/2027, el cambio alcanzará únicamente a la docencia práctica de quinto curso. La práctica clínica de sexto ya estaba descentralizada desde el acuerdo firmado en 2015, pero la de quinto solo lo estaban parcialmente. Con las nuevas plazas, la previsión es que quinto y sexto tengan ya completamente descentralizada su formación práctica en las tres universidades y en los hospitales implicados.

Formación teórica

La formación teórica no se descentralizará de golpe. Ese será uno de los pasos futuros y también uno de los más delicados del proceso. La previsión es que la docencia teórica de quinto pueda empezar a impartirse fuera de Santiago en el curso 2027/2028, dentro del calendario pactado para completar la descentralización total en 2028/2029. Este punto fue uno de los puntos más sensibles de la negociación, ya que Santiago defendía que la teoría debía continuar concentrada en la USC. El acuerdo final abre la puerta a que se imparte en las unidades docentes de A Coruña y Vigo, pero con la supervisión académica de Santiago, que visará los planes de estudios.

Reglamento

Las unidades docentes serán las estructuras encargadas de organizar la docencia de Medicina en A Coruña y Vigo. Entre sus labores estará coordinar el profesorado, prácticas, distribución de estudiantes y planificación docente. En el caso de A Coruña, la unidad docente estará vinculada a la UDC y al área sanitaria coruñesa. Sus profesores participarán en la elaboración del plan docente, aunque la USC mantendrá la supervisión general porque seguirá siendo la universidad responsable del título. La unidad docente tendrá que aprobar los perfiles de las cuatro plazas de profesorado, y esos perfiles deberán pasar por el departamento de Medicina para que las plazas puedan convocarse con la mayor brevedad. Además debe elegir una persona que coordine y asignar la docencia clínica del próximo curso al profesorado correspondiente.

Plazas

El reglamento fija también los criterios para asignar estudiantes cuando haya más solicitudes que plazas disponibles. También tendrán peso factores como el domicilio familiar, enfermedad grave, discapacidad, conciliación, situaciones de acoso o la nota media del expediente académico. Esta regulación era una de las partes más importes del proceso porque define cómo funcionará realmente la descentralización, ya que no es solo que hospital recibe a los futuros médicos, sino con qué organización y profesorado.

Futuro

El calendario final sigue situado en el curso 2028/29. Para llegar ahí será necesario modificar la memoria del grado de Medicina. La titulación vive ahora una transición entre dos planes de estudios. Por un lado hay uno antiguo, ya en extinción, y otro nuevo, que se está implantando en los primeros cursos. Como el plan saliente no puede modificarse, los cambios derivados de la descentralización tendrán que incorporarse. Ese proceso se llama reverificación y debe pasar por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, la ACSUG. La Xunta prevé impulsar una reunión técnica para aclarar los requisitos y ajustar los plazos.