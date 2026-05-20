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Artbys lanza 'Autoridad', una apuesta para reforzar el valor del arte gallego

Es una nueva línea estratégica orientada a dotar de estructura documental a artistas, fundaciones y entidades culturales

Artbys lanza 'Autoridad'

Artbys lanza 'Autoridad' / LOC

RAC

La galería de arte Artbys lanza Autoridad, un proyecto que definen como línea estratégica diseñada para responder a los retos del nuevo mercado digital. Está orientada a dotar de estructura documental, contexto y visibilidad pública a artistas, fundaciones y entidades culturales.

Con esta iniciativa, Artbys busca dar soporte a artistas y entidades culturales para que su prestigio no dependa de la visibilidad efímera, sino de una estructura sólida de documentación, contexto y referencias verificables.

Tal y como explica en un comunicado a los medios, el director de Artbys, Camilo Chas, plantea esta propuesta como una evolución natural de su trayectoria de más de una década en tasación, documentación, mercado secundario y visibilidad pública del arte gallego.

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El objetivo de la herramienta es preparar trayectorias y entidades para que puedan ser comprendidas, reconocidas y valoradas con mayor claridad por público y coleccionistas.

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