La atalaya de la plaza de España, en A Coruña, será un espacio público multiusos: saldrá a concurso este año

La Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobó el desalojo de las últimas concesiones que quedaban en la atalaya de San Roque, junto a la plaza de España, despidiendo para siempre el asador de pollos y la clínica odontológica que llevaban allí años. El portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió que será un equipamiento público multiusos para dar servicio al barrio de Monte Alto. Aunque no dio detalles del proyecto, más allá de que se tratará de un "espazo multidisciplinar", señaló que el proyecto "será aprobado seguramente antes de que remate o verán", con la idea de sacarlo a concurso a lo largo de 2026.

Tras dar luz verde al desalojo, los concesionarios de los dos negocios que permanecen en la lágrima de San Roque tendrán ocho días, a partir del siguiente desde la notificación, para entregar los locales que ocupaban al Concello. El Ayuntamiento pondrá fin a la ocupación del local "sin indemnización de ningún tipo", ya que, de acuerdo con las cuentas municipales, el plazo máximo de la concesión venció en septiembre de 2005. Las instalaciones revertirán en el Ayuntamiento, incluyendo las mejoras que el concesionario haya realizado en el local, y deben entregarse en "perfecto estado de conservación".

Reforma de la plaza de As Bárbaras

Entre los asuntos que aprobó la Junta de Gobierno Local de este miércoles estuvo el concurso para rehabilitar la plaza de As Bárbaras, en la Ciudad Vieja. Con un presupuesto de 287.000 euros, el proyecto incluirá la "rehabilitación e coidado do pavimento", según explicó Lage, con la recuperación del arbolado y la plantación de una octava planta en la plaza, un castaño de Indias. También se soterrarán los servicios.

Una vez que se adjudique el contrato, la empresa tendrá cinco meses para realizar la obra, con la idea de que se desarrolle entre el último trimestre de 2026 e inicios de 2027. En marzo del año que viene, indicó debería estar finalizando.

Nueva biblioteca en Palavea

También se adjudicó la demolición el mercado municipal de Palavea, una obra que durará dos meses. Esta obra es previa a la construcción de una nueva biblioteca municipal y aula digital, un proyecto de 1,2 millones que, según explicó Lage, "está pechándose" y afirmó que es probable que se apruebe este mes.

Para acelerar el proceso, la idea es sacar a concurso la construcción de la biblioteca "o más rápido posible" y seguramente antes del 13 de junio. Esto permitirá "acompasar" que cuando acaben las obras de demolición ya esté licitada la biblioteca, para empezar las obras antes de que acabe este año y que acaben 2027.