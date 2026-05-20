El Ayuntamiento de A Coruña busca trabajadores: estas son las 83 plazas de su oferta de 2026
Casi 50 son de turno libre y 22 se corresponden con la Policía Local
El Concello de A Coruña busca personal. Su Oferta Pública de Empleo del año 2026 será de 87 plazas, de las que 49 serán de turno libre, según explicó este miércoles el edil de Hacienda y portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, después de la Junta de Gobierno Local que la aprobó. De las restantes, 33 serán de promoción interna y cinco de movilidad. El concejal señaló que los procesos de contratación se prolongarán durante este año y 2027.
Lage defendió que el Concello está ampliando las plazas al "máximo que permite a lei", aún con la "limitación da lexislación estatal", para "reforzar o cadro de personal e cubrir as xubilacións". Entre las plazas de la actual Oferta Pública de Empleo se encuentran 22 plazas de Policía Local, y Lage argumentó que se está apostando por aumentar este cuerpo y Bomberos y que el 092 pasó de 303 efectivos en 2019 a 348 actualmente.
A los efectivos de este cuerpo se suman 18 plazas de técnico de administración general y otras siete de personal administrativo, así como cuatro arquitectos y dos arquitectos técnicos.
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