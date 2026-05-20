El choque contra una lancha evita que un automóvil se precipite al mar en O Portiño

La Policía Local de A Coruña, los Bomberos y el 061 han acudido a la zona de O Portiño ante el aviso de que un automóvil casi se precipita al mar, algo que evitó el choque contra varios elementos del embarcadero, entre ellos una lancha que se encontraba atracada en el puerto, según indican en la sala de pantallas del 092. También varios vecinos relataron al 112 cómo vieron al vehículo salirse de la vía con intención de precipitarse hacia el agua.

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la mañana cuando los testigos vieron cómo el coche se salía de la vía y se dirigía hacia el agua. El barco paró su trayectoria, según los mismos particulares. En el lugar del accidente se encuentra un equipo de Atestados para investigar las posibles causas, que por el momento se desconocen.

El conductor del vehículo ha sido trasladado herido a un centro hospitalario por una ambulancia del 061. El servicio de emergencias 112 Galicia indica que se encontraba consciente.

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