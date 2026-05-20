El Concello de A Coruña presentará este año un nuevo proyecto para decidir qué se puede construir ante la ría de O Burgo, integrando la propuesta de Ginkgo para As Xubias

En el litoral coruñés de la ría de O Burgo, entre la playa de Oza y el límite con Culleredo, podrían construirse 633 nuevas viviendas. En 2022, el Gobierno local, ya con Inés Rey al frente, propuso un cambio que suponía una reducción importante, hasta los 241 pisos, pero esto nunca se llegó a aprobar definitivamente, y el Concello llegó a un acuerdo con el grupo suizo Ginkgo para desarrollar As Xubias, que forma parte de esta zona. El año pasado, con apoyo del BNG, acordó que el fondo presentaría una propuesta para este ámbito en un espacio de cuatro meses, que se integraría en la modificación que planea el Gobierno local, pero esta nunca se ha presentado. El portavoz municipal, José Manuel Lage, indicó este miércoles que los técnicos municipales y los de una empresa contratatada están trabajando en el documento, y que se presentará antes del final de 2026.

El nuevo ordenamiento, indicó, se hará con "respecto e agarimo" para con los vecinos, y alabó la aportación de Ginkgo, que anunció que su proyecto estaría dirigido por el arquitecto británico David Chipperfield. Lage destacó su "marca" y la "garantía" que aporta, si bien recordó que la modificación del frente de la ría afectará a un ámbito más amplio que el de As Xubias. Una vez que esté elaborada, tendrá que pasar por el pleno, donde ya hubo problemas para lograr un consenso político con el BNG sobre el convenio.

Acuerdo con el BNG

Gingko compró decenas de miles de metros cuadrados en la zona, y la regidora firmó un acuerdo con esta entidad privada para el desarrollo urbanístico de As Xubias, pero inicialmente se encontró con las quejas de la oposición. El PP y el BNG votaron en el pleno de septiembre de ese año una moción en contra del convenio, que, según afirmaban, se había hecho a espaldas de grupos y vecinos y para beneficiar a Ginkgo. Al igual que los vecinos, presentaron alegaciones.

El Gobierno local negoció entonces con los nacionalistas, y, en julio de 2025, el pleno aprobó el convenio con el voto a favor del BNG. Según indicó en el pleno el edil de Planificación Estratégica, José Manuel Lage, se abría un plazo de "cuatro meses" para que el fondo presentase una "propuesta de ordenación detalla del ámbito", que debía integrarse en la ordenación de toda la ría, que el Concello tramitaría en paralelo. Quedó en el aire cuánta vivienda libre y protegida se construiría, y la duda se mantiene, pues desde entonces no se han presentado proyectos de ordenación.

Apoyo del PP

De nuevo, el voto en contra fue del PP. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, afirmó que se estaba permitiendo que "un fondo de inversión extranjera se encargue de la urbanización de As Xubias" y reclamó que la modificación del ordenamiento viniese antes del convenio.

También afirmó que hay promotores "que llevan más de diez años peleando con este Concello para poder desarrollar sus terrenos y no han podido": la Justicia respaldó recientemente el bloqueo a la construcción de 91 pisos cerca del Materno.