La Escola de Imaxe e Son de A Coruña se tiene que 'mudar' al Forum porque su auditorio lleva dos años inutilizado por unas obras paralizadas

El CIFP Imaxe e Son de A Coruña lleva más de dos años sin poder utilizar su auditorio, un espacio clave para la formación del alumnado de los ciclos vinculados al audiovisual y a los espectáculos. El propio centro denuncia la situación en una nota de prensa difundida con motivo de la próxima edición de la Gala EIS Carballeria, en la que recuerda que la renovación del teatro fue un compromiso de la Consellería de Educación desde 2020 y que acabó dejando "un buraco no centro", además de la imposibilidad de utilizar tanto el espacio como el material técnico instalado allí para la formación.

La escuela explica que la gala, una de las citas más emblemáticas de su comunidad educativa, tendrá que celebrarse este miércoles 20 de mayo en el Fórum Metropolitano precisamente porque el centro continúa sin disponer de su teatro. El acto reconoce cada año los mejores trabajos del alumnado de segundo curso y funciona también como una práctica interciclo para estudiantes de primero de Producción, Realización, Imagen y Sonido, que participan en la planificación y desarrollo de un evento de gran formato.

El problema, sin embargo, va más allá de la celebración de la gala. Según la nota del centro, la paralización de las obras ha dejado al alumnado sin un espacio escénico propio en el que desarrollar su formación "en condiciones adecuadas", especialmente en los ciclos relacionados con realización de espectáculos, iluminación, sonido y producción audiovisual. La falta del auditorio impide realizar con normalidad ensayos, montajes y prácticas técnicas que requieren un espacio equipado y operativo.

Un proceso interminable

La Escola de Imaxe e Son recuerda que contaba con una infraestructura antigua que necesitaba una renovación. La obra, iniciada hace dos cursos, se paralizó por problemas entre la Consellería de Educación y la empresa adjudicataria, dejando el teatro desmontado y sin que puedan utilizarse las instalaciones y equipos técnicos de iluminación, sonido y regiduría.

Imagen de un alumno de fotografía en la que convierte en escenario el mal estado del teatro. / Alejandro Lorenzo Naya

La nota reconstruye además el proceso que ha llevado a la situación actual. La reforma se comprometió en 2020, pero el trámite administrativo fue largo: primero se realizó un estudio técnico y un presupuesto, después se licitó la obra y, una vez adjudicada, no se pudo iniciar la ejecución porque faltaban permisos del Concello y de Aena. Cuando esas licencias llegaron, la empresa adjudicataria renunció porque ya tenía comprometidos otros trabajos.

La Consellería tuvo que convocar entonces una nueva licitación, lo que provocó otro retraso. Las obras comenzaron finalmente en 2023 con la retirada del patio de butacas y del revestimiento del teatro, pero en ese momento se detectaron dificultades técnicas que no estaban contempladas en el informe inicial, como la necesidad de retirar manualmente el encofrado. La empresa comunicó que el presupuesto debía incrementarse de forma considerable y, según relata el centro, desde entonces no hay una solución cerrada.

La comunidad educativa, que dice estar "farta da situación", ha impulsado en los últimos meses una campaña de visibilización en redes sociales bajo el lema #teatronaeisxa, con el apoyo de profesionales de la escena y del audiovisual gallego. La reivindicación es recuperar un teatro plenamente operativo para un centro considerado una referencia en la formación audiovisual en Galicia.

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El PSOE pregunta en el Parlamento

La situación también ha llegado al Parlamento gallego. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta oral en comisión, firmada por Silvia Longueira Castro y Aitor Bouza Manso, para pedir explicaciones a la Consellería de Educación. En su iniciativa, el PSOE señala que el auditorio está "absolutamente desmontado, sin butacas ni escenario" y pregunta qué motivo tiene la Consellería para mantener paralizadas durante más de dos años las obras de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña.