El festival Noites do Porto anuncia el concierto de Vera Fauna en el muelle de la Batería

El festival Noites do Porto, que se celebrará del 22 de junio al 5 de julio en varios escenarios de A Coruña, continúa configurando el cartel de su sexta edición. El grupo sevillano Vera Fauna acaba de confirmar su actuación en el muelle de la Batería el viernes 26 de julio para presentar en directo su nuevo trabajo ‘Dime dónde estamos’.

Vera Fauna es uno de los grupos revelación de los últimos años y se caracterizan por fusionar pop, psicodelia, lo-fi y el nuevo flamenco, en línea con la filosofía del festival coruñés, centrado en una propuesta ecléctica y en la diversidad de estilos.

Xoel López, Caamaño & Ameixeiras, Barry B, Nadadora, ELLIS.D y María José Llergo son algunos de los artistas que integran el cartel de la próxima edición del Noites do Porto.

Además de los muelles, Noites do Porto extiende su programación a los escenarios de los clubes de jazz y al teatro Colón. Cuenta con el respaldo del Concello da Coruña, la Xunta de Galicia -a través de Axencia Turismo de Galicia, en el marco de la iniciativa Concertos do Xacobeo- y Estrella Galicia.