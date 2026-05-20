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La Fundación MOP estrenará en primicia en A Coruña el documental de Sofia Coppola sobre Marc Jacobs

Habrá dos sesiones este viernes

Marc Jacobs

Marc Jacobs / ETTORE FERRARI

Alberto Rivera

A Coruña

La Fundación Marta Ortega Pérez estrenará en primicia en España el documental Marc by Sofia. Será el viernes 22 de mayo en dos sesiones con entrada gratuita, a las 17.00 y 19.00 horas, en la nave que usan como centro cultural en el Muelle de Batería del Puerto de A Coruña y que ha acogido las exposiciones de fotografías en los últimos años.

Para asistir es necesario solicitar con antelación una de las 230 plazas disponibles por sesión a través de la web de la fundación. La solicitud de entradas está abierta desde la mañana de este miércoles.

Tal y como explican en la sinopsis del documental, se trata de un retrato íntimo y poco convencional de Marc Jacobs, concebido por Sofia Coppola para capturar el genio y el universo singular del icónico diseñador estadounidense.

Amigos desde los noventa

El diseñador Marc Jacobs conoció a Sofia Coppola en Nueva York a comienzos de los años noventa. El vínculo entre Jacobs y Coppola se desarrolló largo de la década y hasta la llegada del nuevo milenio, mientras ambos canalizaban el espíritu de su tiempo desde dos disciplinas artísticas diferentes.

"Mientras Jacobs creaba looks y estilos que definirían a toda una generación de jóvenes mujeres que crecían entre el grunge y Gossip Girl, Coppola estrenaba en 1999 su primer largometraje, The Virgin Suicides: un clásico sobre la adolescencia inquieta que Jacobs celebraría años más tarde en su línea Heaven", detallan. Años después, con el cambio de siglo, Sofia Coppola se convirtió en imagen de la fragancia Daisy del propio Jacobs.

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Marc by Sofia marca el primer largometraje documental de Coppola y muestra a Jacobs trabajando en su entorno natural, diseñando su colección prêt-à-porter Primavera 2024 y reflexionando sobre las personas y la cultura pop que lo moldearon.

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