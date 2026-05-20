Inés Rey defiende en Amberes el modelo de integración ciudad-puerto de Coruña Marítima

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó este miércoles en Amberes en la reunión del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Ciudades Portuarias (AIVP), entidad de la que forma parte la ciudad. El encuentro abordó algunos de los principales retos de las urbes portuarias, desde la transición ecológica hasta la innovación y la relación entre los puertos y sus entornos urbanos.

Rey aprovechó la cita para situar el proyecto de Coruña Marítima dentro de ese debate internacional, justo cuando se cumple un año del inicio del proceso impulsado para redefinir la relación de la ciudad con la fachada portuaria. La regidora defendió que A Coruña busca avanzar hacia un modelo de ciudad-puerto basado en la sostenibilidad, la innovación y una mayor apertura de los espacios portuarios a la ciudadanía.

Durante la reunión se analizaron también los resultados financieros de la AIVP en 2025, la evolución de las adhesiones a la red y la colaboración con Blumorpho en la iniciativa Financing Maritime Innovation, un programa orientado a movilizar financiación pública y privada para proyectos de innovación marítima y portuaria. Esta línea de trabajo, apoyada por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, prevé próximos encuentros en Mónaco, Quebec y Dunkerque.

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En el marco de su visita a Amberes, Rey conoció además el avance de Havenwereld, el futuro museo y centro de interpretación del puerto Amberes-Brujas, concebido para acercar la actividad portuaria a la población mediante espacios educativos y experiencias inmersivas. El proyecto se presenta como una referencia para otras ciudades que, como A Coruña, busca equilibrar la actividad económica del puerto con una mayor integración urbana.