Marineda City abre la segunda tienda en A Coruña de un producto que se ha convertido en fenómeno

Marineda City contará desde este jueves 21 con un nuevo establecimiento que se ha convertido en fenómeno durante los últimos tiempos. Manolitos, Palmitas y café de especialidad completarán la oferta gastronómica del centro comercial con la apertura de Manolo Bakes, que abre su segunda tienda en A Coruña tras el éxito de su espacio en el Cantón Pequeño.

“Esta nueva apertura supone mucho más que un nuevo local: es la respuesta a una demanda constante por parte de los propios clientes y una apuesta por seguir acercando la experiencia Manolo Bakes a nuevos puntos clave de la ciudad”, explica la empresa, que completa con esta inauguración las 68 tiendas en España.

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Con la apertura de su nueva tienda en Marineda City, Manolo Bakes pretende reforzar la expansión de la marca en Galicia y dar respuesta a la alta demanda entre los clientes coruñeses.