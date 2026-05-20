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Marineda City abre la segunda tienda en A Coruña de un producto que se ha convertido en fenómeno

El centro comercial inaugura este jueves 21 un nuevo establecimiento que completa su oferta gastronómica

Manolo Bakes.

Manolo Bakes. / LOC

RAC

Marineda City contará desde este jueves 21 con un nuevo establecimiento que se ha convertido en fenómeno durante los últimos tiempos. Manolitos, Palmitas y café de especialidad completarán la oferta gastronómica del centro comercial con la apertura de Manolo Bakes, que abre su segunda tienda en A Coruña tras el éxito de su espacio en el Cantón Pequeño.

“Esta nueva apertura supone mucho más que un nuevo local: es la respuesta a una demanda constante por parte de los propios clientes y una apuesta por seguir acercando la experiencia Manolo Bakes a nuevos puntos clave de la ciudad”, explica la empresa, que completa con esta inauguración las 68 tiendas en España.

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Con la apertura de su nueva tienda en Marineda City, Manolo Bakes pretende reforzar la expansión de la marca en Galicia y dar respuesta a la alta demanda entre los clientes coruñeses.

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