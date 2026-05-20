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Operarios ya trabajan en la limpieza de restos del edificio demolido en la calle Barrera

El inmueble, afectado por un incendio, fue derribado en las últimas semanas

Trabajos de limpieza en el solar del edificio derribado en la calle Barrera.

Trabajos de limpieza en el solar del edificio derribado en la calle Barrera.

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Precinto policial en la zona donde los operarios de la empresa de demolición retiran los restos y escombros. / Casteleiro

RAC

Operarios de una empresa de demolición ya trabajan en el inmueble que obligó a cortar en la noche de este martes la calle Barrera y la calle San Andrés ante la alerta de caída de cascotes y desprendimientos en su entorno después de que el edificio fuese derribado en las últimas semanas. Se ha instalado un precinto policial en la zona y vallas de seguridad para realizar las labores de limpieza en la zona. Policía Local y Bomberos de A Coruña revisaron anoche los restos del solar donde se derribó el edificio, que ardió hace un año, así como las ventanas de los edificios colindantes para buscar el origen de los desprendimientos, retirar los restos que pudiesen precipitarse a la vía pública y asegurar las fachadas.

Los trabajos de demolición en este edificio de la calle Barrera concluyeron la semana pasada. El inmueble tuvo ocupantes ilegales durante varios años y sucumbió por completo a las llamas durante la madrugada del 10 de junio de 2025. El incendio iniciado en el inmueble ocupado no causó ningún herido, aunque sí provocó daños en el edificio colindante en su parte posterior, el de San Nicolás 29, que sufrió daños localizados en la cubierta.

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Tanto el número 30 de la calle Barrera como el 29 de San Nicolás fueron catalogados en el Plan Especial de Protección y reforma Interior (Pepri) de la Cidade Vella y Pescadería. Los dos fueron construidos antes del año 1960. Mientras que el edificio ya desaparecido contaba con una catalogación de «significación arquitectónica ambiental», el inmueble de la calle San Nicolás, tiene una protección mayor por «características singulares estructurales».

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