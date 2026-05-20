Reparto definitivo de fondos municipales para las fiestas vecinales de A Coruña: medio millón para 29 asociaciones y cinco excluidas

Hasta medio millón de fondos municipales para que las asociaciones de vecinos de A Coruña realicen las fiestas de barrio. El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que depende del Concello, acaba de publicar el listado definitivo de las ayudas, de las que se han excluido las propuestas de cinco agrupaciones. No consiguen fondos, porque se considera la "segunda solicitud de fiesta de barrio que se entiende que no tiene entidad suficiente", Os Mallos Plataforma, Monte Martelo, Loureiro de Visma y Uxío Carré de Eirís. La asociación Barrio da Zoca-Mariñeiros no tendrá ayuda por tener menor puntuación que otra del mismo barrio que presentó la misma fiesta en las mismas fechas y lugar.

La mayoría de solicitudes recibirán una subvención máxima de 20.000 euros, en base a gastos que justifiquen, entre ellas las asociaciones de O Ventorillo, As Atochas-Monte Alto-Torre de Hércules, Castrillón-Soto-IAR, Os Rexumeiro-Castro de Elviña y Sagrada Familia. La asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros tendrá dos ayudas por este importe, una para la romería de Os Castros y otra para las fiestas de A Gaiteira, y la agrupación de vecinos y comerciantes Falperra tendrá 20.000 euros para su día de comercio en la calle.

La asociación de vecinos Los Rosales tendrá también 20.000 euros, así como la de Peruleiro-Mariñeiros, y Cidade Vella-María Pita. La plataforma Os Mallos, pese a que se le negase otra petición, recibirá hasta 20.000 euros para su fiesta de junio, y la de Bens-Penamoa para los festejos del primero de los barrios. Uxío Carré tendrá 20.000 euros para la fiesta de la fresa y Francisco Rodríguez Otero para la de Os Porcos, la misma suma que la de Feáns-O Freixo, Monte Martelo para la fiesta de Os Martelos, la plataforma vecinal Barrio de las Flores y las agrupaciones Loureiro de Visma y Palavea-Os Nosos Lares.

La asociación de vecinos de Pedralonga recibirá un máximo de 16.000 euros, Agra otros 18.867 para Foliagra, mientras que la de Xuxán podrá recibir hasta 17.253 por las fiestas del Santo Job. La asociación de vecinos de Monelos-Fuente Pajaritas tendrá un tope de cerca de 16.200 euros para las fiestas de verano, y la de San Cristovo das Viñas 15.700 para los festejos de O Martinete. El límtie para la de Mesoiro-Vío-Xunqueiras serán 16.000.