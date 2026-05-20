El Supremo rechaza el recurso de Breogán Park para pagar menos al Concello de A Coruña por su licencia de obras
La tasa fijada es de 869.881 euros y pedía que se le rebajara al entender que no se trata de una nueva construcción, sino una conservación o sustitución
Breogán Park deberá abonar al Concello 869.881 euros por la licencia de obras para la construcción del complejo que está levantando en Agrela. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso que la promotora de este parque comercial presentó contra la sentencia del Superior de Galicia que confirmó la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña que rechazó una rebaja de esa cantidad.
Breogán Park recurrió al considerar que las obras no son de nueva construcción, sino de conservación o mantenimiento, por lo que debería abonar 252.463 euros. También podrían calificarse como de sustitución, por las que tendría que pagar 455.162 euros. Tanto el juzgado como el Superior estimaron que el Concello había aplicado de forma correcta la ordenanza fiscal que regula la tasa de otorgamiento de licencias y tuvo en cuenta que el complejo tiene una superficie de 197.357 metros cuadrados.
El Supremo decidió no admitir a trámite el recurso porque entiende que no contiene ninguno de los supuestos que tengan interés casacional objetivo y que merezcan que se pronuncie sobre este asunto para la formación de jurisprudencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: 'Se puede, pero hacen falta obras urgentes
- Rosa Rodríguez de 'Pasapalabra' regresa a la Universidade da Coruña para un homenaje: 'Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo