El Supremo rechaza el recurso de Breogán Park para pagar menos al Concello de A Coruña por su licencia de obras

Breogán Park deberá abonar al Concello 869.881 euros por la licencia de obras para la construcción del complejo que está levantando en Agrela. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso que la promotora de este parque comercial presentó contra la sentencia del Superior de Galicia que confirmó la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña que rechazó una rebaja de esa cantidad.

Breogán Park recurrió al considerar que las obras no son de nueva construcción, sino de conservación o mantenimiento, por lo que debería abonar 252.463 euros. También podrían calificarse como de sustitución, por las que tendría que pagar 455.162 euros. Tanto el juzgado como el Superior estimaron que el Concello había aplicado de forma correcta la ordenanza fiscal que regula la tasa de otorgamiento de licencias y tuvo en cuenta que el complejo tiene una superficie de 197.357 metros cuadrados.

El Supremo decidió no admitir a trámite el recurso porque entiende que no contiene ninguno de los supuestos que tengan interés casacional objetivo y que merezcan que se pronuncie sobre este asunto para la formación de jurisprudencia.