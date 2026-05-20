Los VTC piden espacio en la movilidad nocturna de A Coruña: "La mitad de los viajes de los Bolt en fin de semana son por el ocio nocturno"

El Gerente Senior de Políticas en Bolt, Juan Luis Fernández, abogó, en el marco de la II Conferencia sobre el Ocio y los Espectáculos que se celebra en A Coruña, por un sistema de coexistencia entre taxis y VTC, recalcando que "el usuario no percibe una polarización entre modelos de movilidad distintos, no percibe la guerra entre taxi y VTC", sino que quieren que las opciones sean "eficientes, estén disponibles y sean de calidad". Con esto en mente, Bolt quiere conjugar una "solución global", para revitalizar la oferta cultural y de ocio. "Es algo que impacta en la propia marca del país, pero, al mismo tiempo, hay que hacerlo atendiendo a las necesidades de cada ciudad", indicó.

Pese a que los VTC no tienen permitido realizar trayectos interurbanos, no es extraño ver vehículos verdes estacionados en las proximidades de las entradas de las discotecas de A Coruña. Los datos aportados por Fernández, relativos a la correlación entre ocio nocturno y movilidad, reflejan la popularidad de Bolt entre los jóvenes. "Los fines de semana, el 50% de los trayectos de Bolt tienen que ver con el ocio nocturno. Durante la semana, uno de cada tres es posterior a las 20.00 horas", expuso, poniendo al consumidor en el "eje de la ecuación".

Derecho, no privilegio

El presidente de España de Noche —Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos, organizador del encuentro—, Ramón Mas, concordó en que "la movilidad es un derecho fundamental". En respuesta, el dirigente de ConsumES —confederación en defensa de los derechos de consumidores y usuarios—, Miguel López Crespo, recalcó que "es importante tener las perspectivas de las personas usuarias". "La principal carencia que notan los consumidores en el área de A Coruña es la disponibilidad", comentó, reclamando opciones "reales, adaptadas y ágiles".

Parte del debate giró en torno al elemento de igualdad y discriminación en el transporte. "Lo que no podemos establecer son sistemas que generen diferencias y establezcan sociedades de dos niveles; no puede ser que las personas que vivan cerca del centro tengan más opciones, y las que viven lejos se encuentren con el no poder", señaló López, quien también abordó la urgencia de garantizar una correcta atención a colectivos de movilidad reducida.

Para lograr una mejora en la oferta de tránsito, Fernández ve fundamental una "mayor coordinación" entre Administraciones. "Que se sienten y trabajen conjuntamente, en vez de despejar sus responsabilidades. Tiene que haber más diálogo y más intercambio de buenas prácticas", manifestó. Sin embargo, López no ve necesario un pacto político, "sino que los políticos respeten el pacto". "Los políticos están para servir al interés general; se trata de un derecho, no de un privilegio de nadie", incidió. Para Mas, la solución radica en "simplificar". "Hoy están unos, mañana otros, pero las leyes se quedan. La clave es simplificar, pactar y ejecutar", declaró.

Regulación de la convivencia

En la cuarta mesa redonda, entidades sociales, económicas y de consumidores de Galicia, integradas en la alianza La Ciudad que nos Mueve, reclamaron una regulación que garantice la convivencia entre taxis y VTC para ofrecer un mejor servicio a los consumidores. La petición se traduce en el Pacto por la Movilidad Urbana en Galicia, una propuesta para un modelo de movilidad accesible. "Las medidas tienen que ser transversales, porque la movilidad en sí misma es una cuestión muy transversal", declaró el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien puso de manifiesto la necesidad de un plan de movilidad de carácter metropolitano, relacionado con el transporte nocturno. "El mal transporte público genera desigualdad, y eso tiene que ser corregido desde la Administración", añadió.