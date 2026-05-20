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A Coruña

La Xunta obliga a los promotores del Parque de Oza a justificar el impacto visual de las torres de 17 alturas proyectadas

Piden que se tengan en cuenta los colores, revisar la edificabilidad frente al complejo deportivo, evitar el fraccionamiento de espacios y evaluar la incidencia sobre la movilidad

Vista desde la intersección de ronda de Outeiro con la avenida Alcalde Pérez Ardá

Vista desde la intersección de ronda de Outeiro con la avenida Alcalde Pérez Ardá / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

El desarrollo urbanístico del Parque de Oza que proyecta levantar 1.000 pisos sobre el perfil de O Castrillón ya ha sido sometido a evaluación ambiental. La Consellería de Medio Ambiente ha determinado en el informe de evaluación ambiental que tendrán que justificar más el impacto visual que producirán las torres proyectadas, tres de ellas de hasta 17 alturas. Tal y como se explicaba en el proyecto, estos edificios sí que causarán un gran impacto visual desde diferentes puntos de la ciudad, puesto que se edificarán sobre una zona elevada respecto a las calles de alrededor.

En el pronunciamiento por parte de la Xunta de Galicia se pide a la Junta de Compensación del Parque de Oza que completen el análisis de la incidencia visual de este nuevo desarrollo, en especial la referida a estas tres torres, desde puntos de observación sensibles del entorno como cotas altas de la ciudad, miradores o sendas panorámicas. Además, piden que se tengan en cuenta los colores de acabado de las nuevas edificaciones para lograr una integración armoniosa con el entorno.

También se apunta a la necesidad de revisar la edificabilidad asignada a la manzana situada frente al complejo deportivo de O Castrillón, cuestión que la promotora asegura que acometerán en la siguiente fase de tramitación, una vez adaptado el proyecto a los informes y obligaciones de este trámite ambiental.

Vista desde la plaza de Ourense

Vista desde la plaza de Ourense / LOC

De acuerdo con la documentación del proyecto, se construirá un "funicular o ascensor inclinado" para conectar las calles Montes y Antonio Ríos, y un equipamiento preservará la sede del antiguo Ayuntamiento de Oza como elemento de "memoria". En el desarrollo habrá 150 viviendas sociales del Ayuntamiento, que también es promotor.

El informe de evaluación ambiental también pide que se justifique en un análisis comparativo la nueva ordenación y que se evite el exceso de fraccionamiento de los espacios y de las zonas verdes públicas, ampliando también el estudio de soleamiento existente en distintas franjas horarias y estaciones.

Análisis de la movilidad

Otro de los aspectos estudiados es el de la movilidad. Los promotores deberán, además, evaluar la incidencia de la solución diseñada para conectar las nuevas edificaciones con dos tramos de la avenida de la Concordia, además de la incidencia de los cambios propuestos sobre la movilidad general de la zona y exigiendo que se complete con un estudio de capacidad de absorción de las calles previstas y las ya ejecutadas, así como que se confirme la suficiencia de las plazas de aparcamiento. Asimismo, se añade que deben garantizarse itinerarios accesibles y seguros tanto para la movilidad peatonal como para los ciclistas y el transporte público.

El proyecto sale bien parado en cuanto al análisis de Patrimonio Arquitectócnico, dado que el estudio arqueológico no halló restos, se ha concluido que no resulta preciso establecer cautelas protectoras.

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Atenderán las indicaciones

Por su parte, la Junta de Compensación del Parque asegura que el equipo encargado del diseño ya está trabajando para "atender estas indicaciones y encajar las sugerencias en materia medioambiental para poder seguir con su tramitación". Indicen en que el objetivo es alcanzar una ordenación consensuada con el vecindario y todas las partes implicadas.

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