El Zara Man de la plaza de Lugo de A Coruña aparece con los escaparates cubiertos: ¿será por la nueva colección de Bad Bunny?

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara han lanzado este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección 'Benito Antonio' en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico. En España aterrizará este jueves 21 de mayo y en la mañana de este miércoles el escaparate del Zara Man de la plaza de Lugo de A Coruña ha aparecido con los escaparates cubiertos, lo que puede ser una señal de cara a la presentación de esta propuesta.

Esta parte frontal de la tienda más céntrica de Zara en A Coruña de hombre suele acoger la exposición de las grandes colecciones de la multinacional al igual que en las grandes capitales mundiales. Los fans intuyen que en esta ocasión ocurrirá también con una colaboración que ha generado mucha expectación en el mundo de la moda.

Algunas de las prendas de la colección exclusiva ‘Benito Antonio’, lanzada junto a Zara en Puerto Rico antes de su gira europea / @badbunnytdr

La aparición del cantante en un Zara puertorriqueño provocó la euforia entre los presentes y un gran revuelo en redes sociales, después de que fuera captado saliendo de la tienda con varias prendas de su propia línea de ropa. La colección llega en un momento de máxima exposición para el artista en España, donde retomará su gira el próximo 22 de mayo en Barcelona y actuará también diez veces en Madrid, con todas las entradas vendidas.

Una alianza con sello coruñés

Por ahora, la línea solo puede comprarse en el local de Zara en San Juan (Puerto Rico). Desde la medianoche de este miércoles al jueves también en su página web y, desde mañana, en las tiendas físicas. El logotipo de la colección ya se había mostrado anteriormente, al aparecer impreso en la silla en la que el artista se preparó para la Met Gala.

Página web de Zara con la colección de Benito Antonio / ZARA

Bad Bunny ya había apostado este año por Zara en dos grandes citas: el descanso de la Super Bowl y la alfombra roja de la Met Gala. Tras su actuación en la Super Bowl, el artista agradeció el atuendo con un ejemplar de la prenda y un mensaje dirigido a cada empleado de Zara, un gesto que fue aplaudido por sus seguidores.

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Diez conciertos en Madrid

El ganador del Grammy a Álbum del Año por 'Debí tirar más fotos' retomará su gira homónima el 22 de mayo en Barcelona, tras el descanso posterior a su tour por América. Bad Bunny actuará en Madrid del 30 de mayo al 15 de junio de 2026 como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El artista ofrecerá un total de 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano. La gira incluye además Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.