La alcaldesa de A Coruña defiende en el Senado la medida que congeló la subida de los alquileres: "No es una varita mágica, pero reducimos el precio"

En verano del año pasado, A Coruña fue el primer municipio gallego declarado como zona de mercado residencial tensionado, una medida que ha permitido limitar la subida de los precios de los alquileres y, en algunos casos, imponer a los propietarios precios máximos. Este jueves, la alcaldesa, Inés Rey, defendió la decisión de intervenir el mercado ante la Comisión General de las Entidades Locales del Senado, que convocó a la regidora para explicar los efectos de la declaración, y señaló que con la entrada en vigor de la medida, los nuevos contratos de alquiler pasaron de 771 euros de alquiler de media en junio de 2025, antes de la declaración, a 706 este mes de marzo, un descenso del 8,4%, mientras en otras ciudades gallegas subió el precio. "No es una varita mágica", afirmó, y el acceso a la vivienda "sigue siendo difícil", pero defendió que "el problema no es intervenir, es no actuar".

La intervención, afirmó, cortó una trayectoria ascendente de los precios. Afirmó que en junio de 2024 el precio medio de alquiler estaba en 683 euros, y al año siguiente llegó a los 771, con una tendencia "ascendente". Los incrementos estuvieron "muy por encima" del IPC, y la demanda de vivienda protegida era muy superior a la oferta. "Los agoreros pronosticaban que esto iba a ser un fracaso", afirmó. "Redujimos claramente el precio medio del alquiler", insistió la regidora, mientras en Galicia está estable, y si se excluyese A Coruña hay una subida del 5%. "Las variaciones son al alza, y en A Coruña a la baja", reiteró la regidora, que defendió que "el mercado no se autorregula, y la vivienda es un derecho constitucional, no un bien para especular" .

"La vivienda es un derecho constitucional"

Aunque Rey admitió que hubo una caída de los nuevos contratos del alquiler en un 55%, señaló que también hubo descensos en otras ciudades gallegas. También afirmó que "no es que haya menos contratos" de arrendamiento, sino que las medidas del Gobierno central socialista han dado "más estabilidad a los que había".

La regidora señaló que "tenemos vivienda vacía que no se pone en el mercado", pero defendió que la zona de mercado tensionado añade incentivos fiscales para que se ponga en alquiler. Además, defendió la ordenanza que limitó las viviendas de uso turístico en la ciudad, pues afirmó que esta "actividad económica" no puede "ir en detrimento del parque publico de alquiler" y se puede evitar su "crecimiento descontrolado".

El PP afirma que la medida tuvo efectos contrarios a los deseados

La senadora socialista María José Moreno Duque defendió que Rey actuó para que A Coruña sea "viva, inclusiva y con oportunidades" y valoró positivamente la intención de A Coruña de "alcanzar el 20% de vivienda social en el parque residencial a largo plazo". Desde Izquierda Confederal, Juanjo Martínez Ferrer afirmó que el problema de acceso a una vivienda accesible "con o sin zonas tensionadas sigue existiendo" y que las viviendas pasan a mercado turístico o temporal, mientras que Igotz López Torre, del PNV, insistió en que la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas y apostó por medidas "positivas, de colaboración" para estimular el acceso.

Pero las críticas más duras vinieron de los senadores del PP, que afirmaron que el mercado de alquiler se desplomó por la zona de mercado residencial tensionado y que "los precios de alquiler y compra siguen subiendo". Para el grupo, la declaración ha tenido efectos contrarios a los deseados y A Coruña "es una de la ciudad con precios de vivienda más caros del país". Según el senador popular Javier Jiménez Santamaría, que dijo a Rey que "o miente usted o miente el portal inmobiliario más importante", la oferta cayó un 70%, y los precios han seguido aumentando hasta los 895 euros. La alcaldesa lo acusó de utilizar datos de empresas del sector inmobiliario y no los oficiales de la Xunta.