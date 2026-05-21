Los conciertos de Bad Bunny disparan las reservas de tren hacia Madrid desde A Coruña: crecen casi un 50%

Los próximos conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona están actuando como un motor histórico para la demanda ferroviaria en España, según la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline, que asegura que las reservas hacia estas dos ciudades se han disparado en los últimos meses.

El tren se consolida como alternativa de movilidad para la asistencia a grandes eventos culturales y musicales durante el mes de mayo y junio. En Barcelona, la plataforma prevé un aumento masivo de desplazamientos para los días 22 y 23 de mayo.

El crecimiento más destacado proviene del mercado internacional, concretamente desde Lyon, que registra un incremento del 43% en las reservas hacia la capital catalana en comparación con el mes anterior.

En el ámbito nacional, la conectividad con Barcelona también se ve reforzada por los notables repuntes de viajeros procedentes de Valencia, con un 33% más, y desde la propia ciudad de Madrid, que anota una subida del 19%.

Conciertos en Madrid

Por su parte, Madrid concentra el mayor volumen de actividad ferroviaria debido a los diez conciertos que el artista ofrecerá entre el 29 de mayo y el 15 de junio. Durante estas fechas, las citas del cantante puertorriqueño coinciden con la visita del Papa León XIV, que también impulsará la movilidad ferroviaria.

Los datos de Trainline sitúan a Albacete como la ciudad con mayor crecimiento de desplazamientos hacia la capital, con un repunte del 138%. Le siguen de cerca Girona y Tarragona, con incrementos del 113% y 111% respectivamente.

Otros corredores que muestran una tendencia al alza significativa son A Coruña (+49%), Valladolid (+42%), Málaga (+41%), así como Alicante, Murcia, Barcelona y Valencia, todas con crecimientos superiores al 35%.

El análisis de la plataforma pone de relieve la competitividad de los precios ferroviarios en este periodo de alta demanda. Según Trainline, el coste medio de un billete hacia Madrid se mantiene en niveles accesibles para los usuarios, situándose en los 25 euros desde Valencia y 28 euros desde Alicante.

Para trayectos de larga distancia, los precios medios registrados son de 38 euros desde Sevilla, 47 euros desde Málaga y 50 euros desde Barcelona.