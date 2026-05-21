Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDispositivo del Valladolid-DéporDoce buses a ValladolidMedicina: cuatro profesores propios en la UDCLidl comprará una parcela para su supermercado en VismaLa Liga no autoriza la emisión del Valladolid - Deportivo en patalla gigante
instagramlinkedin

Los conciertos de Bad Bunny disparan las reservas de tren hacia Madrid desde A Coruña: crecen casi un 50%

El artista puertorriqueño actúa en la capital española entre el 29 de mayo y el 15 de junio

Bad Bunny en el medio tiempo de la NFL Super Bowl.

Bad Bunny en el medio tiempo de la NFL Super Bowl.

E. P.

Los próximos conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona están actuando como un motor histórico para la demanda ferroviaria en España, según la plataforma de reservas de tren y autobús Trainline, que asegura que las reservas hacia estas dos ciudades se han disparado en los últimos meses.

El tren se consolida como alternativa de movilidad para la asistencia a grandes eventos culturales y musicales durante el mes de mayo y junio. En Barcelona, la plataforma prevé un aumento masivo de desplazamientos para los días 22 y 23 de mayo.

El crecimiento más destacado proviene del mercado internacional, concretamente desde Lyon, que registra un incremento del 43% en las reservas hacia la capital catalana en comparación con el mes anterior.

En el ámbito nacional, la conectividad con Barcelona también se ve reforzada por los notables repuntes de viajeros procedentes de Valencia, con un 33% más, y desde la propia ciudad de Madrid, que anota una subida del 19%.

Conciertos en Madrid

Por su parte, Madrid concentra el mayor volumen de actividad ferroviaria debido a los diez conciertos que el artista ofrecerá entre el 29 de mayo y el 15 de junio. Durante estas fechas, las citas del cantante puertorriqueño coinciden con la visita del Papa León XIV, que también impulsará la movilidad ferroviaria.

Los datos de Trainline sitúan a Albacete como la ciudad con mayor crecimiento de desplazamientos hacia la capital, con un repunte del 138%. Le siguen de cerca Girona y Tarragona, con incrementos del 113% y 111% respectivamente.

Otros corredores que muestran una tendencia al alza significativa son A Coruña (+49%), Valladolid (+42%), Málaga (+41%), así como Alicante, Murcia, Barcelona y Valencia, todas con crecimientos superiores al 35%.

El análisis de la plataforma pone de relieve la competitividad de los precios ferroviarios en este periodo de alta demanda. Según Trainline, el coste medio de un billete hacia Madrid se mantiene en niveles accesibles para los usuarios, situándose en los 25 euros desde Valencia y 28 euros desde Alicante.

Noticias relacionadas y más

Para trayectos de larga distancia, los precios medios registrados son de 38 euros desde Sevilla, 47 euros desde Málaga y 50 euros desde Barcelona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  2. El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
  3. Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
  4. La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
  5. Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
  6. Rosa Rodríguez de 'Pasapalabra' regresa a la Universidade da Coruña para un homenaje: 'Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo
  7. El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
  8. Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación

Los conciertos de Bad Bunny disparan las reservas de tren hacia Madrid desde A Coruña: crecen casi un 50%

Los conciertos de Bad Bunny disparan las reservas de tren hacia Madrid desde A Coruña: crecen casi un 50%

Pacientes de fibromialgia, esclerosis múltiple, incontinencia y lupus se alían para "visibilizar lo invisible" en A Coruña: "Las enfermedades, a veces, van por dentro"

A Coruña vive este jueves un día de calor por la influencia de las altas presiones

A Coruña vive este jueves un día de calor por la influencia de las altas presiones

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 21 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 21 de mayo

La banda Lemot cierra su gira en A Coruña, su ciudad natal, con nuevo disco bajo el brazo: "Nos hemos forjado en salas de concierto"

La escritora Lana Corujo presenta su novela 'Han cantado bingo' en A Coruña: "Escribí esta historia para decirle de alguna manera a mi hermana que la quiero"

Estas son las condiciones de la Xunta para que los mil pisos del Parque de Oza salgan adelante

Estas son las condiciones de la Xunta para que los mil pisos del Parque de Oza salgan adelante

El choque contra una lancha evita que su coche se precipite al mar en O Portiño

El choque contra una lancha evita que su coche se precipite al mar en O Portiño
Tracking Pixel Contents