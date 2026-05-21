A Coruña vive este jueves un día de calor por la influencia de las altas presiones

Este jueves Galicia y A Coruña siguen bajo la influencia de las altas presiones ubicadas en el Centro de Europa, por lo que se esperan cielos despejados con nubosidad de tipo alto que no impedirán el paso del sol.

De esta manera, A Coruña vivirá un día en el que predominarán los cielos azules y las temperaturas tendrán un moderado ascenso que hará que el mercurio pueda llegar hasta los 25ºC. En otras ciudades gallegas los valores serán más altos, destacando los 32ºC de Ourense o los 29ºC de Lugo, según MeteoGalicia. Aemet indica que en A Coruña las temperaturas máximas serán de solo 21ºC en el día de hoy.

Más cálidos serán los siguientes días, puesto que en alguno del fin de semana se podrán ver valores de hasta los 30ºC. Por el momento no se esperan precipitaciones en las próximas jornadas, aunque este tipo de calor puede atraer a las tormentas. Las mínimas este jueves se quedarán en 21ºC.

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Los vientos soplarán flojos, del sudoeste en general, cambiando a este al final del día.