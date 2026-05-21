El "efecto Marta Ortega" agota las gorras de Bad Bunny en la plaza de Lugo de A Coruña

La nueva colección de Zara junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny aterrizó este martes en A Coruña envuelta en expectación. Desde primera hora de la mañana, decenas de personas se acercaron a la tienda de Zara Man de Plaza de Lugo para ver en directo una colaboración que llevaba días calentando las redes sociales y que ya había agotado algunas prendas online apenas minutos después de su lanzamiento.

Gorras desaparecidas en cuestión de minutos, camisetas que empezaban a faltar en percheros y muchos curiosos entrando y saliendo marcaron una mañana distinta en pleno centro de la ciudad. Algunos llegaban con la idea clara de comprar. Otros solo querían mirar. Y muchos reconocían que, aunque no son grandes seguidores de la música de Bad Bunny, la colaboración había conseguido llamarles la atención.

La colección, con colores vivos, prendas amplias y un estilo claramente veraniego y desenfadado, convirtió la tienda en un ir y venir constante de clientes pendientes de tallas y de prendas agotadas. Pascual, antiguo trabajador de Zara, fue uno de los que acudió expresamente para conocer la colección. "Me acerqué sobre todo porque soy un ex empleado y sigo muy de cerca todas las colaboraciones", explica mientras revisaba algunas prendas. Aunque reconoce que no escucha demasiado a Bad Bunny, sí veía atractivo el lanzamiento. "Me parece muy playera, muy desenfadada y muy simpática de color", resume.

Algunas de las prendas de la colección exclusiva ‘Benito Antonio’, lanzada junto a Zara en Puerto Rico antes de su gira europea con parada en Madrid. / @badbunnytdr

El coruñés terminó llevándose varias piezas, entre ellas un conjunto básico y algunas camisetas, aunque reconocía que la mañana avanzaba rápido para quienes buscaban determinados productos. "Ya hay bastantes cosas que no hay", comenta. Especialmente las gorras, convertidas casi desde medianoche en el objeto más buscado de la colección. "Marta Ortega salió en prensa con la gorra y ha dado bastante publicidad", explica el profesional.

La expectación venía alimentándose desde hacía días en redes sociales. María, otra de las personas que se acercó a la tienda, reconocía que llevaba tiempo viendo anuncios y publicaciones sobre el lanzamiento. "En Instagram no pararon ya de anunciarla", señala. Sin embargo, la colección no terminó de convencerla. "Las camisetas son normales. No tiene nada de particular", afirma tras recorrer la tienda. Aun así, sí percibió el ambiente especial que rodeaba el estreno. "La gente desde primera hora creo que estaba cotilleando", explicaba, después de seguir también en redes sociales las primeras imágenes de la apertura.

Porque buena parte del fenómeno no estaba solo dentro de la tienda, sino también en internet. Según comentaban varios clientes, algunas piezas desaparecieron online apenas minutos después de ponerse a la venta. El ejemplo más claro fueron las gorras, mencionadas constantemente por quienes paseaban entre los expositores buscando sin éxito alguna unidad.

"No quedaba nada"

Sonia llegó precisamente por eso. No es fan de Bad Bunny, pero sí tiene familiares pendientes de la colección. "Tengo un sobrino que me escribió a las diez de la mañana porque en Bilbao ya estaba todo agotado", cuenta entre risas. Su misión era sencilla: intentar encontrar una gorra. No hubo suerte. "No quedaba nada", lamenta. La mujer reconocía que descubrió la colaboración hace apenas dos semanas y que el fenómeno le había sorprendido. "A las doce y cinco de la madrugada ya estaban agotadas online", asegura.

Aunque no todas las opiniones sobre el diseño eran positivas, muchos coincidían en que la colección sí conseguía diferenciarse de lo habitual en Zara. David, uno de los jóvenes que se acercó durante la mañana, admite que no es especialmente fan del artista puertorriqueño, pero sí de la propuesta estética. "La colección está chulísima", dice. Lo que más le llamó la atención fueron "los colores". "Nos ha parecido bastante diferente a lo que suelen tener aquí en Zara de hombre", explica mientras decide si terminará comprando alguna prenda.

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Entre quienes sí salieron con bolsas estaba Ivonne, satisfecha con las piezas escogidas. "Está chula, estoy muy contenta", decía mientras enseñaba dos prendas que pensaba combinar "con falda, vestido o jean". La colaboración entre Zara y Bad Bunny se convirtió así en uno de los temas más comentados de la mañana en Plaza de Lugo.