El Gobierno invierte 800.000 euros en un tramo de 470 metros del paseo litoral por la conservera Celta en A Pasaxe

El tramo coruñés de las obras del borde litoral de la ría de O Burgo cuenta con una inversión de más de 800.000 euros y afectará a unos 470 metros de paseo. La actuación, visitada este jueves por representantes del Concello de A Coruña y del Ministerio para la Transición Ecológica, incluye la habilitación de carril bici y forma parte de las intervenciones asociadas a la regeneración ambiental de la ría.

El primer teniente de alcaldesa y concejal de Economía e Planificación Estratéxica, José Manuel Lage, intervino en nombre del Concello ante la ausencia de la alcaldesa, Inés Rey, que comparecía en el Senado. Lage situó la obra dentro de las actuaciones de mejora del borde litoral y de conexión metropolitana. "Esta actuación supón máis de 800.000 euros no tramo da Coruña e permitirá dispoñer dun carril bici e poñer á disposición da cidadanía un espazo que complementa un paseo do que gozan moitos veciños e veciñas da área metropolitana", señaló.

El edil defendió que el proyecto debe leerse más allá del ámbito municipal de la ciudad, por su continuidad con otros municipios del entorno. "É un bo exemplo do que significa entender A Coruña como a Gran Coruña, superando os límites xeográficos", afirmó Lage, que citó expresamente la relación de la ciudad con Culleredo, Oleiros y Cambre.

El representante municipal vinculó además la intervención con otras líneas de planificación urbana e integración paisajística. Según indicó, el Concello prevé impulsar antes de que termine el año una modificación del planeamiento en el entorno de As Xubias, junto con una modificación puntual del Plan Xeral. Lage sostuvo que el proyecto "respecta o medio ambiente, respecta o patrimonio e respecta o núcleo tradicional", en línea con las actuaciones de Costas en materia de protección del paisaje.

Movilidad metropolitana

La visita sirvió también para que el Concello insistiese en la necesidad de abordar la movilidad desde una perspectiva metropolitana. "Non se pode seguir falando da mobilidade de cada concello de maneira illada; é imprescindible unha política metropolitana", señaló Lage, que emplazó a la Xunta de Galicia a sentarse con los ayuntamientos para diseñar una estrategia común.

Lage recordó además que la regeneración de la ría de O Burgo era una demanda pendiente desde hacía más de dos décadas. "A Coruña levaba máis de vinte anos agardando pola rexeneración da ría de O Burgo", afirmó, antes de destacar que la actuación de descontaminación supuso una inversión estatal superior a los 40 millones de euros. El concejal avanzó que el Gobierno municipal trasladará nuevas propuestas a la Secretaría de Estado, aunque evitó concretarlas antes de tratarlas con el Ministerio.

Descontaminación de la ría

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó que la visita se produce en la fase final de acompañamiento de las intervenciones medioambientales vinculadas a la descontaminación de la ría. "Estamos concluyendo la fase de acompañamiento de las intervenciones medioambientales vinculadas a la descontaminación de la ría de O Burgo", señaló durante su intervención.

Morán detalló que, a los 40 millones destinados al proyecto principal de descontaminación, se suman alrededor de 35 millones en obras de intervención sobre el borde litoral y nuevas actuaciones próximas a iniciarse. Entre ellas, citó una obra publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado con una inversión prevista de 6 millones de euros. "En el conjunto de las intervenciones de la Demarcación de Costas, de la Dirección General de la Costa y el Mar, en la provincia de A Coruña estaríamos hablando de un paquete de inversión de 80 millones de euros", indicó.

El secretario de Estado comparó esa cifra con el presupuesto ordinario anual de inversión de la Dirección General de Costas, que situó entre 65 y 70 millones de euros para todo el litoral español. "Ochenta millones de euros supondrían más de la totalidad de la capacidad de inversión de la Dirección General para el conjunto del país, concentrados en un solo territorio: A Coruña", afirmó.

Morán defendió que el objetivo de estas obras es recuperar espacios litorales para el uso público y corregir situaciones de degradación acumuladas durante décadas. En el caso de la ría de O Burgo, sostuvo que el espacio "se convirtió en una auténtica alcantarilla, en un vertedero contrario al interés del conjunto de los ciudadanos".

El responsable estatal señaló también que las intervenciones incorporan criterios de adaptación al cambio climático, especialmente ante la subida del nivel del mar y su impacto sobre infraestructuras construidas en décadas anteriores. "Lo que estamos haciendo ahora es adaptar ese borde litoral, de tal manera que tengamos capacidad de prevención frente a fenómenos que ya son inevitables y con los que tenemos que convivir", explicó.