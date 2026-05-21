¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 21 de mayo

La Mardi Gras acoge una nueva edición de su Rock Jam

21.00 horas | Celebración de una nueva Rock Jam en la sala Mardi Gras en la que participarán 40 artistas de la ciudad. El precio de la entrada para este evento que repasará la historia del rock es de cinco euros.

Sala Mardi Gras

Un diálogo sobre el arte y la mirada humana con dos referentes

19.00 horas | La próxima edición de Érase una Red, el ciclo de conversaciones impulsado por Human Intelligence Hub en Hi Coruña, reunirá al reputado pintor coruñés Roberto Díaz y a Manuel Meijide, director de Mundos Digitales.

Hi Coruña

Vavava Haus, epicentro del día de la Galicia Design Week

19.00 y 22.30 horas | El espacio de la Ciudad Vieja será el escenario de la jornada con actividades de la mañana a la noche. Tras un taller de pago por la mañana, habrá dos charlas por la tarde de entrada libre.

Vavava Haus

Ponencia sobre la Restauración borbónica en España

19.00 horas | El Ministerio de Defensa organiza la conferencia La Restauración. Panorama Histórico-artístico de una sociedad y Ejército de cambio. La ponente de la charla será la Doctora en Historia María Fidalgo

Museo Histórico Militar

Presentación de un libro sobre el odio de la extrema derecha

19.30 horas | La periodista y escritora argentina, Luciana Peker, referente internacional en temáticas de género, presentará su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha. Conversará con Mariana Rodrigo, de Ecos do Sur.

Galgo Azul

Proyección de un documental que habla del placer femenino

19.30 horas | La AC Alexandre Bóveda proyecta el documental Regueifando con pracer. La proyección contará con un coloquio posterior en el que participará varias de las mujeres que participan en esta obra audiovisual.

AC Alexandre Bóveda

Nueva edición del Aquelarre Poético

19.00 horas | Celebración de la LIV edición de la Fiesta del Aquelarre Poético, acto de exaltación de Candela Pedreira Vidal como LVI Meiga Mayor de las Hogueras. Habrá actuaciones y entrega de premios.

Teatro Rosalía

Charla de un arquitecto que es un referente nacional

19.00 horas | El arquitecto Javier Jimenez Iniesta, director de Studio Animal, y uno de los grandes referentes nacionales, dará una charla en el marco de la Galicia Design Week en la que hablará de sus últimos proyectos.

Sede del Coag

Las Letras Galegas continúan en la librería Lume

19.00 horas | La figura de Begoña Caamaño seguirá siendo protagonista tras el Día das Letras Galegas con la presentación del libro O transgredir das ondas de Paula Carballeira que trata sobre la autora homenajeada este año.

Librería Lume

Una obra sobre una conquista que pudo cambiar la historia

20.00 horas | Manuel Trillo presenta el libro La conquista española olvidada que trata sobre la expedición que pudo cambiar la historia de Estados Unidos. El autor estará acompañado de Manuel Arenas y José Luis Jiménez.

Sporting Club Casino

Concierto solidario de la Tuna de Veteranos de A Coruña

20.00 horas | La Tuna de Veteranos de A Coruña dará un concierto solidario. El objetivo del recital es recaudar fondos para la Asociación Antonio Noche, que promueve la inclusión social y laboral de personas vulnerables.

Centro Ágora

Documental sobre la historia del pueblo gitano

18.00 horas | En esta obra, el director y actor Alfonso Sánchez se adentra en la historia del pueblo gitano coincidiendo con los 600 años de su llegada a la Península Ibérica. Habrá una presentación de la Fundación Secretariado Gitano.

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