¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 22 de mayo

Las Letras Galegas llegan a la Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña celebra un acto para poner en valor el legado creativo de Begoña Caamaño con motivo de la celebración de las Letras Galegas.

11.00 horas. Paraninfo de la Universidade da Coruña (Calle Maestranza, 9)

Arquitectura y marca en la Galicia Design Week

La Galicia Design Week ofrece una jornada centrada en la arquitectura, la marca y la dirección creativa con talleres y la grabación de un pódcast en directo.

10.00 horas. Studio Follows (Calle Gambrinus, 43)

Jordi Sánchez, cantante de OBK, actúa en el teatro Colón

El artista repasará clásicos de la música electrónica como 'Historias de amor' o 'El cielo no entiende'.

20.30 horas. Teatro Colón

Tres coros ponen voz al XXIX Encuentro Fonseca

La Coral Sporting Club Casino de A Coruña, la Escolanía Catedral de Santiago y el Coro Cardenal Quiroga cantan en el Sagrado Corazón por el XXIX Encuentro Fonseca.

20.30 horas. Iglesia del Sagrado Corazón (Calle Fonseca, 6)

Comienza el Marisa Fest de Arte de Guerrilla

El Marisa Fest de Arte de Guerrilla comienza su programación con dos obras de microteatro, Penélope y A dos tumbas de distancia de ti.

18.00 y 18.45 horas.La Barraka (Calle Industrial, 13)

El Portobello Fest aterriza en el Circo de Artesáns

El Portobello Fest celebra una nueva edición con actuaciones musicales y de diferentes disciplinas artísticas, como teatro.

20.00 horas. Circo de Artesáns (Calle San Andrés, 36)

La sala Mardi Gras celebra la fiesta ‘Exit Rocks!’

La Mardi Gras celebra una noche de repertorio rock con la actuación en directo de Exit, que tiene periodicidad mensual.

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23.00 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)