Marisa Fest arranca en A Coruña este viernes 22 de mayo con sesiones de microteatro

El festival coruñés de arte de guerrilla Marisa Fest, que organiza Tuerka Films, arranca este viernes 22 de mayo en La Barraka (Industrial, 13), con dos piezas de microteatro: Penélope y A dos tumbas de distancia de ti. Los pases, en la primera obra, serán a las 18.00 y 19.30 horas, y a las 18.45 y 20.15 horas en la segunda.

El sábado se organizará a las 12.00 horas un taller musical infantil en Rock School (Plá y Cancela, 22). Ya por la tarde, La Barraka ofrece la pieza de teatro Tinta e choiva a las 19.00 y 20.00 horas, y en el Café Doré (Alcalde Soto González, 26) habrá un concierto de César Torres a las 21.00 horas.

El festival se cierra el domingo con la pieza de teatro O propietario en Ese Sitio (Orzán, 194) a las 12.00 horas, mientras que el bar Kuras (Orzán, 161), ofrece un concierto de Twin Flames dos horas después. En la taberna Kuras (Orzán, 147) actuarás Las Izquierdo Sisters a las 18.00 horas, y Daniel Currás ofrece un monólogo en el Bar Tracio (Orzán, 139) a las 20.00 horas.

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La entrada es solidaria: tres kilos de alimentos no perecederos para la Cocina Económica, aunque se aceptan entregas de más cantidad. Se puede reservar la entrada en el 626746921 o info@latuerkafilms.com.