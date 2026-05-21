LA OPINIÓN A CORUÑA ya puede añadirse como fuente preferida en Google: así puedes ver más noticias nuestras en tus búsquedas

Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

A partir de ahora, los usuarios pueden añadir LA OPINIÓN A CORUÑA como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de LA OPINIÓN A CORUÑA aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.

Cómo añadir LA OPINIÓN A CORUÑA como fuente preferida en Google haciendo click en este mismo enlace

Accede al enlace directo de LA OPINIÓN A CORUÑA en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya. Selecciona LA OPINIÓN A CORUÑA como una de tus fuentes preferidas. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.

Icono de fuente preferida en Google. / LOC

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir LA OPINIÓN A CORUÑA como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

Las noticias más relevantes de actualidad.

Reportajes, entrevistas y análisis propios.

Información local, nacional e internacional.

Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.

Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para LA OPINIÓN A CORUÑA, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.

En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.

LA OPINIÓN A CORUÑA invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.

Añade LA OPINIÓN A CORUÑA como fuente preferida en Google aquí