El Palacio de María Pita se engalana de blanquiazul
Las ventanas del Ayuntamiento han aparecido con las ventanas en dos colores
A Coruña
El Palacio municipal de María Pita se suma al resto de la ciudad y se engalana con los colores del Deportivo para apoyar al equipo de cara al partido ante el Valladolid de este domingo que puede darle el ascenso.
El edificio que alberga el Ayuntamiento coruñés ha aparecido en la mañana de este jueves con los colores azul y blanco en sus ventanas.
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