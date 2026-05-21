El PP acusa a PSOE y BNG de pactar un presupuesto para A Coruña con un déficit de 21 millones

El grupo municipal del PP acusa a PSOE y BNG de haber pactado un presupuesto para este año con un «déficit» de 21 millones de euros, que será «superior» al de 12 millones de 2025. Según afirman, podría llevar a recortes por esa cantidad el próximo año.

El portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, indicó que «la situación va a peor» y no es «puntual», sino que el Ayuntamiento está «en quiebra técnica». El edil, que este jueves estuvo en la carpa informativa de su grupo en Cuatro Caminos, afirma que «estamos ante la peor gestión económica de la historia de la ciudad», y que está «en peligro» el préstamo para inversiones de este año, de 40 millones de euros. Según interpreta, el Gobierno local ha perdonado millones de euros a empresas privadas.