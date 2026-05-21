El PP acusa a PSOE y BNG de pactar un presupuesto para A Coruña con un déficit de 21 millones
El portavoz popular, Miguel Lorenzo, afirma que el Ayuntamiento está "en quiebra técnica" y prevé recortes para el año que viene
El grupo municipal del PP acusa a PSOE y BNG de haber pactado un presupuesto para este año con un «déficit» de 21 millones de euros, que será «superior» al de 12 millones de 2025. Según afirman, podría llevar a recortes por esa cantidad el próximo año.
El portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, indicó que «la situación va a peor» y no es «puntual», sino que el Ayuntamiento está «en quiebra técnica». El edil, que este jueves estuvo en la carpa informativa de su grupo en Cuatro Caminos, afirma que «estamos ante la peor gestión económica de la historia de la ciudad», y que está «en peligro» el préstamo para inversiones de este año, de 40 millones de euros. Según interpreta, el Gobierno local ha perdonado millones de euros a empresas privadas.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- Rosa Rodríguez de 'Pasapalabra' regresa a la Universidade da Coruña para un homenaje: 'Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
- Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación