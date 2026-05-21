El resto de la senda litoral de A Coruña hacia As Xubias queda pendiente de la nueva ordenación urbanística

La ampliación del paseo litoral en A Pasaxe resuelve una parte de la conexión peatonal y ciclista del borde coruñés de la ría de O Burgo, pero no despeja todavía el futuro de la senda hacia As Xubias y Oza. Esa continuidad queda vinculada a la nueva ordenación urbanística que el Concello de A Coruña prevé presentar antes de que termine el año.

La primera actuación, ya abordada y que recibió la visita del Concello y del Gobierno este jueves, afecta a un tramo de 470 metros en el término municipal de A Coruña, en la zona de la conservera Celta en Pasaxe, con una inversión de más de 800.000 euros y la incorporación del carril bici.

La cuestión que queda abierta es qué ocurrirá con la continuidad de ese itinerario litoral hacia As Xubias. El ámbito forma parte de una zona urbanísticamente compleja, en la que confluyen la protección del núcleo tradicional, la recuperación del borde costero, la edificabilidad prevista y la propuesta del grupo suizo Ginkgo, propietario de terrenos en la zona.

El planteamiento vigente permite construir hasta 633 nuevas viviendas en el litoral coruñés de la ría de O Burgo. En 2022, el Gobierno local planteó una modificación para reducir esa cifra a 241 pisos, pero el cambio no llegó a aprobarse de forma definitiva. Ahora el Concello trabaja en un nuevo documento que deberá ordenar el conjunto del frente de la ría e integrar la propuesta de Ginkgo para As Xubias.

Lage habló del nuevo tramo de 470 metros durante la visita con una lógica metropolitana, mencionando su conexión con Culleredo, Oleiros y Cambre. “É un bo exemplo do que significa entender A Coruña como a Gran Coruña, superando os límites xeográficos”, afirmó el edil. Sin embargo, esa lectura no resuelve el encaje urbanístico con As Xubias.

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El Concello prevé presentar este año la modificación de planeamiento para el frente de la ría, una vez incorporados los trabajos técnicos municipales y los de la empresa contratada. El documento tendrá que pasar por el pleno y aclarar cuestiones pendientes como la edificabilidad, el reparto de vivienda libre y protegida, y la relación entre los nuevos desarrollos y los espacios públicos del borde litoral.