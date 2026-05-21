Estas son las condiciones de la Xunta para que los mil pisos del Parque de Oza salgan adelante

El Parque de Oza, un proyecto de mil pisos en O Castrillón, tendrá que someterse a una evaluación ambiental detallada. La Consellería de Medio Ambiente rechaza ir por la vía rápida y solicita a los promotores que justifiquen pormenorizadamente el impacto visual que puede tener un conjunto residencial denso que, además, está coronado por tres torres de 17 pisos ubicadas en la parte alta de la zona verde de la ronda de Outeiro que se verán desde toda la ciudad.

La superficie, entre O Castrillón y A Cubela, es de 66.383 metros cuadrados, uno de los últimos vacíos urbanos pendientes de desarrollar dentro de la trama urbana de A Coruña y una de las áreas de mayor altura de la ciudad, sobre terrenos del antiguo ayuntamiento de Oza. Con carácter general, este tipo de evaluaciones acaban en tramitaciones simplificadas, que agilizan el desarrollo. Pero este proyecto, consensuado con el Concello de A Coruña, modifica sustancialmente lo previsto en el plan general. También se obligó a realizar una evaluación ordinaria en As Percebeiras, con peor perspectiva que Parque de Oza, judicializado y encallado tras varios diseños fallidos y falta de consenso político.

La Consellería de Medio Ambiente, teniendo en cuenta los informes y observaciones recibidos en el periodo de consultas del plan especial para la zona, advierte que el estudio ambiental que deben presentar los promotores debe “analizar detalladamente las consecuencias de materializar una edificabilidad tan elevada en un entorno urbano ya densificado”, sobre todo, en relación al “bienestar del vecindario”.

Impacto visual

Uno de los informes más críticos con el plan especial para el Parque de Oza es el del Instituto de Estudos do Territorio (IET), que advierte que la nueva ordenación implica ciertos cambios importantes en la integración paisajística de este ámbito urbano, principalmente por la modificación del tipo de trama y la introducción de tres torres de 17 alturas y otra de 15 plantas que, “dada su localización y por su mayor altura con respecto a las edificaciones del entorno, suponen un impacto visual elevado”.

Considera que dicha afección “no se encuentra suficientemente analizada” . Por ello, Medio Ambiente ordena completar el estudio del paisaje y la incidencia del desarrollo, “en particular de las torres”, desde puntos de observación sensibles de la ciudad, como cotas altas de la ciudad, miradores o sendas panorámicas. También respecto al soleamiento, es decir, a las sombras que vayan a generar, exige una argumentación más detallada. Además, piden que se tengan en cuenta los colores de acabado de las nuevas edificaciones para lograr una integración armoniosa con el entorno.

El órgano, aunque valora algunas decisiones, reconoce que las determinaciones urbanísticas de partida, las del plan general de 2013, no facilitan la integración paisajística, puesto que se trata de un desarrollo de gran "intensidad en un lugar comprometido por la topografía y la exposición visual".

Ocupación del suelo y espacios libres

El informe ambiental insta a valorar una rebaja de edificabilidad “en caso de que se detecten efectos significativos que no sea posible mitigar mediante la incorporación de medidas correctoras”. También advierte que la propuesta para ordenar los espacios libres y zonas verdes públicas “debe evitar el excesivo fraccionamiento" de los mismos para “garantizar su funcionalidad” con una localización adecuada y con “accesibilidad universal”, y que no sean “zonas residuales entre bloques o islas verdes desconectadas”.

Aunque sí admite que construir la torres supone una menor ocupación de suelo y genera mayores espacios libres, “en este caso los espacios aparecen fragmentados”, por lo que el diseño “limita su funcionalidad” y queda “desvinculado” e equipamientos como el pabellón de O Castrillón y el colegio Fernández Latorre.

También se apunta a la necesidad de revisar la edificabilidad asignada a la manzana situada frente al complejo deportivo de O Castrillón, cuestión que la promotora asegura que acometerán en la siguiente fase de tramitación, una vez adaptado el proyecto a los informes y obligaciones de este trámite ambiental.

Movilidad

El informe incide en los cambios de movilidad propuestos sobre las previsiones del plan general de 2013, especialmente, porque se suprime la conexión entre los dos tramos de la avenida da Concordia, que es un vial previsto para estructurar el barrio de O Castrillón. Piden una mayor justificación de la eliminación de este trazado. Este estudio de movilidad debe detectar si los viales internos tienen capacidad para absorber el tráfico que generen los nuevos vecinos, así como que se confirme la suficiencia de las plazas de aparcamiento. Añade que deben garantizarse itinerarios accesibles y seguros tanto para la movilidad peatonal como para los ciclistas y el transporte público.

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El proyecto sale bien parado en cuanto al análisis de Patrimonio Arquitectónico, dado que el estudio arqueológico no halló restos, se ha concluido que no resulta preciso establecer cautelas protectoras.