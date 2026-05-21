The Rapants actuarán en la plaza de María Pita por las fiestas de A Coruña
El grupo gallego será el plato fuerte de la programación el día 11 de agosto, mes en que se celebrarán otros conciertos, como los de Dorian o Sés
A Coruña
El grupo gallego The Rapants tomará el escenario en la plaza de María Pita, en A Coruña, el próximo 11 de agosto con motivo de las fiestas de verano. Después de recalar en la ciudad en anteriores ocasiones, como el concierto benéfico en la sala INN o el cierre del festival Noroeste, los "Rapantes" se sumarán a las citas musicales estivales que se celebrarán en A Coruña, como las actuaciones de Bala, Dorian, Sés o Echo & the Bunnymen en la siguiente edición del Estrella Galicia Noroeste. La cita con la banda, originaria de Muros, será cinco días antes del concierto anunciado en Vigo, el 16 de agosto, junto a Fillas de Cassandra y Eladio y los seres queridos.
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