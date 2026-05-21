La Xunta cuestiona que se puedan construir un millar de pisos en Parque de Oza, en A Coruña: "Si no se mitiga el impacto, se valorará reducir la edificabilidad"

Los promotores de Parque de Oza, un polígono situado entre la zona verde del mismo nombre y O Castrillón, planean construir un millar de viviendas en varias parcelas, con alturas que, en caso de tres de las torres, llegan a los 17 pisos. Pero la Xunta ha rechazado dar el visto bueno ambiental al proyecto por un procedimiento abreviado, y reclama que el proyecto se someta a un trámite detallado en el que analice y justifique, entre otras cuestiones, el "impacto visual elevado" de los edificios, que, considera, los impulsores no han evaluado de manera suficiente. La documentación del Gobierno gallego también destaca la "elevada edificabilidad" de la zona, heredada del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998: por cada metro de terreno, se pueden construir aproximadamente dos de edificios, contando todas las alturas. Los promotores, señala, deben valorar "la posiblidad de rebajar" esta superficie si causan "efectos significativos" al bienestar de los vecinos y no son capaces de mitigarlos.

La superficie del ámbito es de 66.383 metros, y, de acuerdo con la ficha del ámbito en el plan general vigente, la edificabilidad es de más de 136.700, más del doble. El convenio entre los promotores privados y el Concello, que cuenta con terrenos y se quedará con un 15% de la edificabilidad para hacer unos 150 pisos sociales (el resto se podrán vender a precio libre), establece una edificabilidad casi idéntica, de poco más de 136.400 metros. Las cifras son superiores a las que establece la Lei do Solo de Galicia para desarrollos actuales: en el caso de un municipio del tamaño de A Coruña y suelo urbano no consolidado, como es el caso, la ratio es de 1,50 metros por cada uno de superficie, con lo que se podrían construir unos 99.600 metros. Un vecino de O Castrillón presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia argumentando contra una edificabilidad que considera excesiva.

Un entorno "ya densificado"

Los informes del Ejecutivo autonómico no plantean que la ratio actual vaya en contra de la normativa, pero sí que indican que el estudio ambiental "deberá analizar en detalle una edificabilidad tan elevada en un entorno urbano ya densificado". Así, reclama a los promotores que estudien las afecciones que provocarán los nuevos edificios, en especial "las que tiene relación directa con el bienestar de los vecinos". En base a los resultados, se debe elegir la alternativa "que mejor encaje tenga en el emplazamiento indicado", y valorar "la posibilidad de rebajar la edificabilidad en el caso de que se detecten efectos significativos que no sea posible mitigar mediante la incorporación de medidas correctoras".

En la ficha del plan general, los edificios previstos en Parque de Oza figuran con alturas máximas de once pisos. Las alturas actuales, más elevadas, se alcanzaron a través de un convenio con el Concello, y el propio concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, defendió esta opción como una forma de liberar más espacio público. Los promotores presentaron un estudio con varias alternativas, y argumentaron que con edificios de once plantas se crearían problemas como pantallas visuales o se romperían los "itinerarios sostenibles" posibles. Su alternativa, defienden, "eleva la superficie de espacios libres y zonas verdes en un 33%" con respecto a lo previsto en el plan general.

Análisis de las alturas

Para la Xunta, esto no es suficiente. Considera que los promotores proponen un desarrollo "de gran intensidad en un lugar comprometido por la topografía y la elevada exposición visual": las torres más elevadas quedan en el alto sobre el parque de Oza. Los edificios pueden "producir efectos significativos de no adoptarse las oportunas medidas de integración paisajística". Entre otras medidas, indica que hay que analizar el impacto de las torres "desde puntos de observación sensibles del entorno", como altozanos, miradores y sendas panorámicas.

El estudio debería justificar que los edificios se integren con las formas y materiales de los inmuebles que ya están construidos alrededor, con colores "discretos". En el diseño de las zonas verdes se deberá evitar el "excesivo fraccionamiento" y el Gobierno gallego reclama articular los espacios libres públicos, no solo a efectos de caminar por ellos, sino también de modo visual. Además, señala que se suprime una conexión prevista en el plan general entre dos tramos de la avenida de la Concordia, "un viario estructurante que atraviesa el barrio de O Castrillón" y que conecta A Pasaxe y Monelos, por lo que habrá que evaluar la incidencia.

Pasos a realizar

El veto autonómico a un procedimiento ambiental simplificado obliga a los impulsores de Parque del Agra a pasar por un proceso más laborioso. Deberán elaborar una versión inicial de un plan especial, teniendo en cuenta el estudio ambiental realizado, al que dará el visto bueno inicial el Concello. Se someterá a exposición pública durante dos meses, y se solicitarán informes a administraciones públicas.

Los promotores deberán tener en cuenta estas aportaciones e informes y, si es preciso, mmodificar el estudio ambiental. Elaborarán una propuesta del plan especial para desarrollar la zona, que deberá recibir aprobación provisional. El Concello enviará a la Xunta un expediente de evaluación ambiental estratégica completo, que deberá contener la propuesta final de planeamiento, un estudio estratégico, el resultado de la participación pública y consultas y otra documentación.