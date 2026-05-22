Más de 420 niños participan en el mercado infantil de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña

Los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acogieron este viernes el mercado de cooperativas infantiles de Proxecto Semente, en el que participaron 422 niños de los centros Anxo da Garda, Manuel Murguía, Hijas de Jesús, Sagrado Corazón, Eusebio da Guarda, Montegrande, Rosalía de Castro y Zalaeta. El edil de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, visitó los puestos, a los que el Gobierno local concedió licencias el mes pasado en un acto.