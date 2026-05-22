¿Cómo afecta la llegada a A Coruña de polvo de África?

La entrada de aire cálido procedente del Norte de África que llega este viernes a A Coruña viene acompañada de polvo en suspensión arrastrado desde el desierto del Sáhara. Esto provoca que la calidad del aire se vea afectada por la concentración de partículas, denominadas PM10 y PM 2,5, que, debido a su tamaño, pueden provocar problemas en el sistema respiratorio, especialmente en personas vulnerables. Así lo explica Francisco Infante, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al detallar la incidencia que provocará en A Coruña esta intrusión del polvo de África.

"El diámetro de estas partículas de polvo procedente del desierto del Sáhara puede provocar efectos adversos en la salud humana, sobre todo en personas con problemas en las vías respiratorias, en niños y en personas mayores", indica. La entrada será moderada en A Coruña y en gran parte del territorio gallego, ya que viaja procedente del Sáhara hacia el Norte de la Península.

El episodio, que alcanzará este viernes su máximo índice, se irá reduciendo progresivamente a lo largo del sábado para desaparecer por completo ya el domingo. Durante el tiempo en el que se prolongue esta situación atmosférica, se recomienda limitar la exposición y actividades al aire libre, como realizar ejercicios, que supongan respirar más cantidad de polvo en suspensión.

“A partir de hoy, se recomienda no hacer deporte intenso al aire libre por el aumento de la concentración de partículas en suspensión, aunque ya mañana comienza a disminuir notablemente la cantidad de polvo”, señala Franciso Infante acerca de la situación meteorológica.

También la Xunta de Galicia ha activado un protocolo de actuación ante el pronóstico de la incursión de esta masa de aire africano. Para reducir su posible impacto en la salud, Sanidade recomienda reducir las actividades al aire libre y el ejercicio intenso, así como cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios. Recuerdan que las personas con enfermedades pulmonares, cardiovasculares, asma o EPOC, personas mayores, niños y embarazadas son los colectivos poblacionales más afectados por la mala calidad del aire.

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Los síntomas

Las partículas que pueden causar efectos nocivos para la población son las denominadas PM10, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta. Las menores, de PM2,5, tienen además la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, lo que puede producir la disminución de la capacidad respiratoria, problemas respiratorios o el agravamiento de patologías crónicas, como asma y EPOC.