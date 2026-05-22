Un equipo de Gardacostas recupera el cadáver de un hombre flotando al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña
El servicio 112 Galicia dio aviso pasadas las 10.00 horas de la mañana de este viernes tras el avistamiento del cuerpo sin vida por parte de un pesquero. Fuentes cercanas afirman que no presenta signos de violencia y el hombre vestía un traje de submarinismo
Un equipo del Servicio de Gardacostas de Galicia recuperó el cadáver de un hombre al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña, esta mañana de viernes. Según informan fuentes cercanas al suceso, el cuerpo no mostraba signos de violencia y vestía un buzo de submarinismo, por lo que se estudia la posibilidad de que fuese un trabajador del mar. De momento, tanto las causas como la identidad y el lugar concreto del fallecimiento permanecen sin resolución. El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 10.00 horas, cuando la embarcación Punta Seixo Branco de Gardacostas recogió el cuerpo sin vida de un varón. Previamente, el fallecido había sido avistado por la tripulación de un pesquero a una milla dirección norte desde la Torre de Hércules.
El cadáver permaneció custodiado por agentes de la Policía Autonómica a bordo de la embarcación de Gardacostas hasta la llegada de la lancha patrullera de la Guardia Civil, que posteriormente intervino para el traslado del cuerpo al Puerto de Oza. En paralelo, los agentes de seguridad se encuentran trabajando en la identificación a la persona.
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- Rosa Rodríguez de 'Pasapalabra' regresa a la Universidade da Coruña para un homenaje: 'Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
- Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación