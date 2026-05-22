Un equipo de Gardacostas recupera el cadáver de un hombre flotando al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña

Un equipo del Servicio de Gardacostas de Galicia recuperó el cadáver de un hombre al norte de la Torre de Hércules, en A Coruña, esta mañana de viernes. Según informan fuentes cercanas al suceso, el cuerpo no mostraba signos de violencia y vestía un buzo de submarinismo, por lo que se estudia la posibilidad de que fuese un trabajador del mar. De momento, tanto las causas como la identidad y el lugar concreto del fallecimiento permanecen sin resolución. El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 10.00 horas, cuando la embarcación Punta Seixo Branco de Gardacostas recogió el cuerpo sin vida de un varón. Previamente, el fallecido había sido avistado por la tripulación de un pesquero a una milla dirección norte desde la Torre de Hércules.

El cadáver permaneció custodiado por agentes de la Policía Autonómica a bordo de la embarcación de Gardacostas hasta la llegada de la lancha patrullera de la Guardia Civil, que posteriormente intervino para el traslado del cuerpo al Puerto de Oza. En paralelo, los agentes de seguridad se encuentran trabajando en la identificación a la persona.