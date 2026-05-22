A Coruña se estrena como la cuarta sede del griego moderno en España con su primer examen oficial

A Coruña se estrena como sede del griego moderno con los primeros exámenes oficiales del idioma en la ciudad. Siete estudiantes de la lengua helena se examinaron en las instalaciones del Colegio Obradoiro International School, que ha iniciado una colaboración con el Centro de la Lengua Griega, la institución de referencia internacional que cumple la misma función que el Instituto Cervantes para el español. "Antes, Oviedo también era sede, pero ya no. De esta manera, el Norte de la península se quedaba sin lugar para celebrar los exámenes y se dificultaba el acceso para los alumnos", justifica la promotora y examinadora lingüística, Nikoleta Grigoroudi.

"Los exámenes de griego son competencia de una única institución oficial, el Centro de la Lengua Griega, que depende del Ministerio de Educación, Asuntos Religiosos y Deportes del gobierno de Grecia. Me puse en contacto con ellos para añadir A Coruña a la lista de sedes oficiales, con Madrid, Barcelona y Málaga. Esta es la primera vez que somos sede del griego moderno. Contamos con siete candidatos, lo cual es un éxito para nosotros", expone Grigoroudi.

Para la examinadora, lo más común entre los estudiantes de griego moderno es "ser descendiente o formar parte de una familia griega, pero haberte criado en español". También indica otro perfil recurrente más vinculado con "el amor hacia la Grecia antigua, personas que se aproximan al idioma como placer". "Aprender esta lengua no es una obligación, no forma parte del plan escolar. Tampoco es frecuente que una persona aprenda griego por causa profesional, aunque puede ser. Generalmente, la causa es la cultura", señala la examinadora.

Grigoroudi explica que tanto los niveles como las pruebas están "tipificados por la Unión Europea" y van desde al A1 hasta el C2, creciente por dificultad desde lo básico a lo nativo. Como en cualquier otra prueba oficial, el proceso se compone de cuatro módulos: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión oral y expresión oral. Los exámenes de niveles bajos "tratan temas escolares o de vacaciones", por ejemplo", mientras que los superiores "se mueven más en temas de actualidad, viajes, pensamiento, alimentación o salud", explica la Grigoroudi.

"Los exámenes son los mismos para todas las personas en cualquier parte del mundo. Los envía el Centro de la Lengua Griega. Nos dan instrucciones, pero somos los examinadores los que elegimos cosas como la conversación de la prueba oral. Un estudiante con experiencia no comete errores gramaticales. Se valoran la velocidad, la fluidez o la capacidad para generar alternativas si una palabra se atasca", asegura.

En este sentido, dos de los candidatos para la prueba de nivel B1 este jueves han comentado el motivo de su elección. Para Alejandro Morón, profesor de lenguas clásicas en un instituto vigués, la cita fue una oportunidad. "Llegué al griego moderno a través del antiguo. Enseño latín y griego en clase y me llamó la atención la posibilidad de aprender el idioma moderno", afirma. Otra de las examinadas, la economista Ana Rebolledo, se sintió atraída por el griego moderno "porque dio origen al español y cuenta con un alfabeto distinto". Rebolledo quiso agradecer al Colegio Obradoiro su disposición para esta prueba, ya que en anteriores ocasiones se vio obligada a desplazarse si quería examinarse.

¿Cómo se aprende griego moderno?

"El método de aprendizaje del idioma suele ser por academias digitales, que se pusieron muy de moda con la pandemia. En Grecia es muy frecuente que los profesores impartan clase por videollamada. El idioma no se aprende de manera tan rígida como en las escuelas tradicionales. Lo normal es aprender por conversación y engordar el léxico, adquirir vocabulario", detalla Grigoroudi.

Para Ana Rebolledo, contar con un examen "es un aliciente" para el estudio de un idioma "tan específico" como el griego moderno. La economista celebra del idioma heleno la fonética, ya que cuando "uno conoce el alfabeto es capaz de leerlo, como con el español". "Me formé con profesores online. Las clases a distancia son una gran ventaja y, además, viajo con frecuencia a Grecia, así que también recibo clases presenciales. Prefiero este método de estudio, con películas o libros adaptados al nivel, porque me genera dudas y eso lleva a aprender más. De alguna manera, te abres más al estudio porque contradice a las propias clases. Es un método de aprendizaje más adulto, no es como la escuela de siempre", asegura.

"Me formé por mi cuenta. Para una persona que no haya tenido una educación en Clásicas, la gramática puede ser apabullante si entras de nuevo. Es una parte compleja de la lengua. El léxico no le resultará muy difícil porque algunas palabras le sonarán, por ejemplo, andros. Por hacer una comparación, el griego antiguo y el moderno se parecen como el español del siglo XV y el actual. Con dificultad y atención, puedes comprenderlo", explica Morón, quien asegura que se presentará a la prueba de nivel B2 si supera esta. "Espero que se celebre en A Coruña", dice.

"Lo estudio para hacerme entender en Grecia cuando vaya de viaje y también porque, al ser profesor de griego en un instituto, me gustaría utilizar el idioma en caso de una excursión escolar. Además, también quiero consumir productos culturales inaccesibles aquí si no se consumen en el idioma original. Me gustaría poder leer poesía griega, a Kavafis. Es un interés personal", resuelve el profesor.

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El primer examen oficial de griego moderno nivel B1 en A Coruña consistió en la redacción de dos ejercicios: una carta a un amigo o familiar explicando cómo es tu nuevo trabajo en una librería y una hoja de reclamaciones a una tienda de ropa por su calidad, atención o limpieza. La comprensión lectora se midió con textos sobre viajes y campamentos infantiles, mientras que la expresión oral consistió en presentaciones personales, descripciones de imágenes y un diálogo sobre planes de ocio para el fin de semana.