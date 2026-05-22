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Una inundación en ronda de Outeiro provoca el corte de un carril y retenciones de entrada

El tráfico se vio interrumpido durante unos veinte minutos por la inundación de una vivienda situada en una planta baja

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

RAC

La rotura de una tubería en la planta baja de una vivienda ubicada en la ronda de Outeiro ha causado una inundación que ha obligado a cortar a primera hora de este viernes un tramo del carril de entrada, a la altura de la estación de ferrocarril.

Poco antes de las 9 de la mañana, Policía Local y Bomberos de A Coruña recibieron el aviso del anegamiento, por lo que se trasladaron al lugar, donde se mantuvo el tráfico interrumpido para facilitar la contención y la extracción de agua en la zona inundada.

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El corte se prolongó durante unos veinte minutos, según señalan en la sala de pantallas de la Policía Local, lo que causó algunas retenciones de entrada en este punto.

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