Una inundación en ronda de Outeiro provoca el corte de un carril y retenciones de entrada
El tráfico se vio interrumpido durante unos veinte minutos por la inundación de una vivienda situada en una planta baja
La rotura de una tubería en la planta baja de una vivienda ubicada en la ronda de Outeiro ha causado una inundación que ha obligado a cortar a primera hora de este viernes un tramo del carril de entrada, a la altura de la estación de ferrocarril.
Poco antes de las 9 de la mañana, Policía Local y Bomberos de A Coruña recibieron el aviso del anegamiento, por lo que se trasladaron al lugar, donde se mantuvo el tráfico interrumpido para facilitar la contención y la extracción de agua en la zona inundada.
El corte se prolongó durante unos veinte minutos, según señalan en la sala de pantallas de la Policía Local, lo que causó algunas retenciones de entrada en este punto.
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