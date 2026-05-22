Miguel Lorenzo sitúa las municipales de A Coruña como una "oportunidad de cambio" y acusa a Inés Rey de "normalizar la chapuza"

Miguel Lorenzo, todavía pendiente de ser anunciado oficalmente como candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, aprovechó que queda un año para las próximas elecciones municipales para hacer balance del mandato y lanzar una reflexión política sobre la situación de la ciudad. El portavoz popular planteó la comparecencia con una mirada puesta en el "presente y en el futuro" de la ciudad, aunque centró buena parte de su discurso en una crítica a la gestión de la alcaldesa, Inés Rey. "Es un buen día para reflexionar", afirmó, antes de sostener que la ciudad atraviesa "uno de sus peores momentos" por culpa de la "incompetencia" del actual gobierno local.

En su diagnóstico, el gobierno municipal dirige "un barco que se hunde". Para el popular, la gestión presenta "una serie de agujeros" que afecta a la gestión diaria, a la economía municipal, el urbanismo, a la política social y a la relación con los vecinos. Uno de los primeros reproches del dirigente popular fue la supuesta ausencia de liderazgo tanto dentro como fuera del Ayuntamiento. "Inés Rey ha tirado la toalla", afirmó, señalando que la regidora "cuenta los días para su relevo" y que su proyecto político "ha fracasado".

Críticas a la gestión

También cuestionó la capacidad del gobierno local para defender proyectos estratégicos de la ciudad. "¿Dónde esta la fuerza de Inés Rey para reclamar los compromisos adquiridos por el Gobierno central?", preguntó, citando cuestiones como la cuarta ronda, Alfonso Molina o el plan director del aeropuerto.

El portavoz del PP vinculó esa falta de gestión con problemas que, a su juicio, afectan al día a día de los coruñeses. "Tenemos una ciudad donde hay caos de movilidad", señaló, aludiendo a problemas como la falta de aparcamiento, los VTC, y contratos pendientes de licitación como "el bus o la ORA".

Lorenzo también cargó contra varias actuaciones urbanas del mandato, entre ellas los Cantones, la calle Alcalde Marchesi, el parque del Agra y el mercado de Monte Alto. "Ha normalizado la chapuza", señaló, criticando también otros asuntos polémicos como el Mundial, el concierto de El Último de la Fila o el mercadillo navideño.

Dudas sobre la situación económica

La situación económica del Ayuntamiento fue otro de los ejes de su intervención. Lorenzo se mostró "tremendamente preocupado" por las cuentas municipales y aseguró que hay "un déficit de más de 12 millones de euros", así como de la previsión de que pueda elevarse hasta "21 millones de euros". También denunció "33 millones este año en facturas irregulares" y "más de 217 millones" desde que gobierna Inés Rey.

En materia urbanística, el dirigente popular acusó al gobierno local de haberse "entregado a la especulación urbanística" y citó como ejemplos la Agra, As Xubias y Oza. "Lo digo y lo repito", insistió, antes de sostener que algunas decisiones se han tomado “en contra de la voluntad de los vecinos”. La vivienda ocupó igualmente una parte destacada de su intervención. Lorenzo rechazó la declaración de A Coruña como zona tensionada y defendió que la solución pasa por aumentar la oferta residencial. "No hay que intervenir el mercado de vivienda; hay que trabajar para que haya viviendas", afirmó, reclamando "seguridad jurídica" y más agilidad en la concesión de licencias para construir.

El portavoz popular extendió sus críticas al ámbito social y acusó al gobierno de Rey de recortar programas. "Este gobierno se puede llamar de todo, menos un gobierno progresista", afirmó, antes de mencionar becas comedor, plazas de campamentos, emergencias sociales, listas de espera, inversiones deportivas, colegios e instalaciones culturales.

Lorenzo acusa al BNG de ser "cómplice"

Lorenzo responsabilizó también al BNG de la situación municipal, al recordar que el PSOE no cuenta con mayoría absoluta y necesita apoyos en el pleno. "Aquí hay un cómplice de todo lo que he denunciado hasta ahora, que es el Bloque Nacionalista Galego", señaló, acusando a la formación nacionalista de ser "el partido del no en Galicia, pero el partido del sí" en el Ayuntamiento, centrando la crítica en el apoyo de los nacionalistas al proyecto del parque del Agra, que previamente rechazaron.

Aunque su candidatura aún no ha sido anunciada oficialmente, algo que se prevé para junio, Lorenzo habló abiertamente de sus aspiraciones a la Alcaldía. "Yo creo que hay otra forma de gobernar". El popular defendió que A Coruña debe volver a ser una ciudad "cómoda", "amable", "funcional", "accesible", "competitiva" y "humana". En ese contexto, aseguró que cuenta con "un gran proyecto de ciudad" y "ganas de hacer, de construir y de llevar a esta ciudad al lugar de donde nunca se debería haber bajado”.