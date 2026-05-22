La nueva normativa de Tráfico abre la puerta a carriles bici en arcenes de vías estatales: "Yo no salgo a la carretera por temor"

El debate sobre la nueva normativa publicada en el BOE llega a las calles de A Coruña. La Dirección General de Tráfico habilita la eliminación del arcén para construir carriles bici segregados en carreteras estatales. La nueva medida busca aumentar la seguridad de los ciclistas en vías interurbanas. Mientras las administraciones estudian cómo aplicarla, muchos usuarios de bicicleta tienen clara una cosa: el principal problema sigue siendo el miedo.

"Yo no salgo a carretera por temor", resume Cecilia mientras pasea en bicicleta por la ciudad. Utiliza la bici habitualmente en A Coruña, pero evita completamente las vías interurbanas. "En curvas cerradas o en sitios así te encuentras coches que probablemente no van a la velocidad que deberían. Da igual que haya arcén o carril bici", lamenta.

La ciclista cree que la convivencia entre coches y bicicletas pasa por la educación vial. "El coche no es dueño de la ciudad ni de la carretera", defiende. "Tenemos que convivir todos los medios de movilidad y la bicicleta es uno más". Cecilia considera que las ciudades avanzaron mucho en los últimos años en materia de movilidad sostenible. "Las ciudades hicieron un esfuerzo por ser más saludables y creo que esa es la línea", explica.

Cecilia, ciclista ocasional de A coruña / LCO

Sin embargo, fuera de la ciudad la sensación cambia. "Las infraestructuras están mucho peor", señala. "Conozco a mucha gente del mundo del triatlón y del ciclismo y la verdad es que es un verdadero peligro". Cree que muchos conductores siguen sin tener paciencia con los ciclistas. "Parece que esperar unos segundos para adelantar es perder el tiempo", comenta.

En el carril bici del paseo marítimo, Fernando observa la situación desde una perspectiva mucho más cotidiana. Utiliza la bicicleta como ocio y desplazamiento tranquilo por la ciudad y reconoce que solo circula por zonas donde existe carril bici. "Yo soy muy asustadizo", admite entre risas. "Si no hay carril bici, no voy por carretera", asegura.

Para él, la ciudad mejoró mucho en infraestructuras ciclistas. "Prácticamente puedes ir a cualquier lado. Sobre todo con la bici eléctrica, A Coruña se cruza enseguida", explica. Aunque también entiende que no siempre es fácil ampliar más espacio para bicicletas. "Hay zonas donde si quitas más espacio a los coches ya no habría manera de circular", comenta.

Cuando no hay carril bici

Fernando evita completamente compartir calzada con vehículos. "No llevas seguro, no llevas casco muchas veces y si te dan pueden matarte fácilmente", asegura. Cuando desaparece el carril bici, prefiere incluso circular despacio por zonas peatonales antes que exponerse al tráfico. "Prefiero que me llamen la atención antes que jugarme la vida", reconoce.

El miedo aparece una y otra vez en las conversaciones con los usuarios de bicicleta. También en la experiencia de Valeria, otra ciclista habitual de la ciudad. En su caso, el principal problema es la discontinuidad de los carriles bici. "Fatal, todo el carril bici de A Coruña es un desastre, porque a veces se corta el carril en mitad", protesta. "Por la ronda de Outeiro tengo que meterme muchas veces con los coches", añade.

La convivencia con el tráfico obliga a circular "con muchísimo cuidado". "Tienes que vigilar que no te abran una puerta los coches aparcados", explica. También critica la velocidad de algunos autobuses y el mal estado de ciertas zonas del recorrido. "Hay baches y zonas por las que directamente no voy", comenta.

La nueva normativa estatal todavía genera dudas entre muchos usuarios, pero en la calle aparece una idea común: cada vez más gente quiere utilizar la bicicleta, aunque muchos todavía sienten que la carretera no está preparada para ellos. "Todo el problema de este mundo son las prisas", resume Cecilia antes de marcharse pedaleando.