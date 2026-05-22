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El Oceanográfico de A Coruña tendrá nueva cara tras casi dos décadas años de espera: el Estado contrata a Ogmios por 5,6 millones para rehabilitarlo

El edificio presenta "patologías importantes", con humedades, "nula optimización del espacio" y "falta de ventilación", además de problemas de seguridad

El Centro Oceanográfico, ante el muelle de As Ánimas.

El Centro Oceanográfico, ante el muelle de As Ánimas. / Iago López

Enrique Carballo

La reforma del Centro Oceanográfico de A Coruña, situado frente al muelle de As Ánimas, será por fin una realidad. El Estado acaba de adjudicar a Ogmios Proyecto, por 5,6 millones de euros contando el IVA, una obra, aplazada desde 2008, que debe abordar los problemas de un edificio que fue diseñado sin instalaciones de ventilación, datos, gases y climatización.

De acuerdo con la documentación del concurso, el edificio presenta "patologías importantes que se deben tratar para evitar mayores problemas", en especial en la fachada norte por el efecto del agua del mar que llega del oleaje del dique de abrigo, así como el interior, debido a los cultivos marinos que se hallaban en el edificio, que generaron humedades

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La intervención incluirá además la reorganización de los espacios, ya que el proyecto señala que existe un "desorden espacial, con recorridos y conexiones caóticos, con nula optimización del espacio", así como "falta de ventilación e iluminación" y "desorden funcional". También se considera que los laboratorios no cumplen la normativa de seguridad al carecer de duchas de emergencia y lavaojos, y que el edificio incumple la normativa de incendios y la de accesibilidad.

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