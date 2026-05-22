Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial

Los ciclistas se han convertido en usuarios cada vez más habituales de las vías gallegas. Aunque muchos cogen la bici como hobby o por deporte, muchos también optan por este vehículo para desplazarse de una forma ecológica hasta su puesto de trabajo o para moverse por la ciudad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo trabajando en una nueva regulación para mejorar las infraestructuras con el objetivo de que las bicicletas se conviertan en un medio de transporte más seguro. El organismo recuerda que los ciclistas tiene las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación.

Las asociaciones de ciclistas de A Coruña reciben con prudencia la nueva normativa publicada en el BOE sobre el uso de arcenes y la posibilidad de crear carriles bici segregados en carreteras estatales. Aunque algunos colectivos reconocen que todavía no habían leído en profundidad el texto, sí aprovechan el debate para poner el foco en los problemas diarios que afrontan los ciclistas y en la falta de infraestructuras adaptadas.

Asociación de ciclistas

Desde Asociación La Coruña Bici defienden que el debate no puede centrarse únicamente en los conductores. Uno de sus portavoces considera que muchos carriles bici de la ciudad están mal diseñados. "El problema es que están hechos con peligro para peatones y ciclistas", lamenta. Critican especialmente el trazado de la zona de A Palloza y la salida de la ciudad por Linares Rivas. "El que baja del autobús muchas veces no espera encontrarse el carril bici justo al poner el pie en el suelo", apunta.

Bici y semáforo en el cruce de la avenida Linares Rivas con la calle Menéndez Pelayo en A Coruña / CARLOS PARDELLAS

La asociación también pone el foco en la seguridad vial y en los adelantamientos peligrosos. "Muchos coches no respetan el metro y medio", denuncian: "Todos tenemos experiencia de que un coche te pase tan cerca que incluso llegue a tocar el manillar". Pese a ello, reconocen cierta mejora respecto a años anteriores. "La situación ha mejorado", admiten, aunque creen que sigue existiendo "mucho miedo" a utilizar la bicicleta en carretera, especialmente en Galicia. "Aquí las carreteras son estrechas, con curvas y muchas ni siquiera tienen arcén. El ciclista tiene derecho a circular por la calzada, pero no siempre es seguro", explica.

Sobre la posibilidad de sustituir arcenes por carriles bici segregados, consideran que la medida "no es mala", aunque advierten de que también puede generar problemas para los peatones. "Se viste un santo desvistiendo a otro", resume el portavoz.

La educación vial

Una visión similar comparte Pedro Atena, del Club Quintena, aunque con un tono más centrado en la convivencia y la educación vial. "Creo que el problema es más de consideración y educación que de infraestructuras", asegura. "Si el ciclista fuese por donde tiene que ir y el conductor tuviese la paciencia que debería tener, todos podríamos convivir perfectamente", añade.

Pedro reconoce que los arcenes "nunca son un espacio seguro", pero cree que un carril bici bien planteado sería positivo para todos. El problema, explica, es cómo se ejecutan actualmente. "Los carriles bici de A Coruña no se diseñan conjuntamente con las carreteras, son un parche", critica. "La red viaria está pensada para coches, no para convivir con bicicletas". En su opinión, la solución pasa por "reconsiderar cómo se plantean las carreteras desde el principio".

El responsable del Club Quintena también cree que el miedo a usar la bicicleta en carretera aumentó en los últimos años. "No es que siga existiendo, es que incluso es mayor que antes", afirma. Ese temor, dice, también explica el auge de modalidades como el gravel. "Permite escapar de carreteras principales y buscar pistas o vías secundarias más tranquilas", comenta.

Estas son algunas indicaciones que recoge la nueva normativa:

En ciudad:

Las bicicletas deben circular lo más pegadas posible al lado derecho de la vía.

de la vía. Deben mantener una separación de seguridad respecto a los bordillos y vehículos estacionados.

Si van en grupo, solo pueden circular de dos en dos, no más.

En carretera:

Se debe circular por el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.

siempre que exista y sea transitable. Solo pueden abandonarlo en descensos prolongados, siempre y cuando sea seguro.

Los ciclistas pueden circular en paralelo, siempre situados al extremo derecho, salvo en tramos sin visibilidad (curvas y rasantes). Además, cuando se formen aglomeraciones, los ciclistas deben colocarse en hilera.

Estas normas no son ninguna novedad, pero con la nueva ordenanza de la DGT se incrementan los controles para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras españolas.

Adiós al arcén, hola al carril bici

El BOE ha publicado una nueva normativa que permite la construcción de carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales, pudiendo eliminarse parcial o totalmente el arcén para su instalación. Esta medida, vigente desde el 10 de octubre de 2025, busca mejorar la seguridad de los ciclistas, garantizando continuidad y prioridad en la circulación.

Esto permitirá crear una red ciclista continua, segura y conectada, tal y como recoge la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. En la práctica, esta nuevo ordenanza abre la puerta a que puedan construirse vías ciclistas contiguas a las carreteras estatales. El Estado podrá reducir o eliminar los arcenes para construir carriles bicis siempre que no se ponga en juego la seguridad vial, no se perjudique el funcionamiento de la carretera y se dé continuidad a las rutas ciclistas existentes.

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Con esta nueva regulación, el objetivo es crear itinerarios ciclistas más seguros, mejor conectados y adaptados al aumento del uso de este medio de transporte en toda España. La estrategia nacional está orientada a aumentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad.