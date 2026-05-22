Paco Viturro (87 años): "Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita"
Entró en el centro de Santa Teresa Jornet para acompañar a su esposa, con problemas de salud, y encontró precios "sensiblemente inferiores" que en las residencias privadas con ánimo de lucro
A Coruña tiene más de 65.000 vecinos de 65 o más años, pero las plazas en residencias para mayores no llegan a las 1.500; los centros públicos suman menos de 400. A sus 87 años, Paco Viturro es uno de los usuarios: continúa siendo una persona autónoma, que conduce y se desenvuelve sin dificultades, pero hace dos años dejó dejar el piso en el que vivía en la ronda de Outeiro e ingresar en una residencia con su esposa. «Levaba tempo bastante deteriorada, con problemas cognitivos e físicos, de mobilidade», explica, y con la persona que habían contratado para ayudar no era suficiente. «Podía terme quedado», señala, pero quería asegurarse de que ella estaba bien, y también, admite, su propio estado de salud puede empeorar.
Antes de elegir, explica, «fixen un estudo de mercado», y visitó varios centros, pero se encontró altos precios, de 3.000 euros para una persona sin limitaciones. Finalmente se decantó por la residencia Santa Teresa Jornet de Eirís, que lleva la congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde abonan unos 3.000 euros entre los dos, y señala que ha encontrado un «trato magnífico», con una buena habitación y atención médica. Algunas veces se encuentra con problemas para ir a los partidos del Deportivo, por los horarios, pero «en xeral, moi ben».
Para este coruñés el centro de Eirís, que aunque no sea público tiene un carácter social y precios «sensiblemente inferiores» a los de iniciativas privadas con ánimo de lucro, se ha convertido en una buena opción residencial, y señala que conoce a gente con «limitacións económicas» que ha podido quedarse en el centro, aunque puntualiza «non sei ata cando, os prezos suben». Pero añade que conoce otros casos que no son tan afortunados, y que hay lista de espera para entrar.
Cuando entró en la residencia «quizáis había máis posibilidades que agora», pues en la actualidad ve «moita demanda e pouca oferta» y entre los mayores hai «necesidade» de lugares en los que los puedan atender. La disponibilidad de plazas «sen dúbida é necesaria», y Viturro considera que en la actualidad «a oferta é pequena e non cubre o que se necesita».
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- La pasarela peatonal de la estación del tren de A Coruña ya une las avenidas do Ferrocarril y da Sardiñeira
- Aterriza en A Coruña un nuevo café de especialidad con sabor venezolano: 'Queremos darle un toque distinto a la calle Franja
- Rosa Rodríguez de 'Pasapalabra' regresa a la Universidade da Coruña para un homenaje: 'Si ganaba, podía devolver a mis padres todo su esfuerzo
- El Concello de A Coruña recalifica el edificio del Sanatorio del Socorro para que pueda albergar otros usos
- Renfe estudiará recuperar el tren directo A Coruña-Barcelona tras el fin de las obras de la estación