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Qué provoca la llegada de polvo de África a A Coruña y cuánto durará

Qué provoca la llegada de polvo de África a A Coruña y cuánto durará

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Qué provoca la llegada de polvo de África a A Coruña y cuánto durará

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La entrada de aire cálido procedente del Norte de Áfricaque llega este viernes a A Coruña viene acompañada de polvo en suspensión arrastrado desde el desierto del Sáhara. Esto provoca que la calidad del aire se vea afectada por la concentración de partículas, denominadas PM10 y PM 2,5, que, debido a su tamaño, pueden provocar problemas en el sistema respiratorio, especialmente en personas vulnerables. Así lo explica Francisco Infante, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), al detallar la incidencia que provocará en A Coruña esta intrusión del polvo de África.

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