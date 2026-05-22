Sale a concurso por 720.000 euros el control y vigilancia de la segunda fase de las obras de Alfonso Molina, en A Coruña

Con los trabajos de ampliación de Alfonso Molina en marcha y retraso en los plazos, el Estado sacó el mes pasado a concurso la obra de su "integración ambiental", una segunda fase en la que se construirán sendas peatonales y ciclistas en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros, entre el enlace de San Cristóbal y el de la autopista AP-9. La obra se licitó diez años después de iniciar la tramitación administrativa, por casi 5,9 millones de euros, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de sacar a concurso la consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras. En este caso, el valor de salida es de casi 720.000 euros, contando el IVA.

El objetivo de los trabajos es asegurar "la permeabilidad transversal", es decir, la conexión entre ambos lados de la avenida de Alfonso Molina, al conectar las sendas con los accesos próximos a las paradas de autobuses proyectadas y las pasarelas elevadas. Las sendas incluidas en este proyecto quedarán unidas por otros accesos peatonales ya en ejecución con las obras de ampliación de la avenida.