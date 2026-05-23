Más de 3.000 personas en A Coruña para las pruebas de la Administración General del Estado

Los exámenes para la Administración General del Estado reunieron en el campus de Elviña de A Coruña a 3.674 personas, repartidas en 75 aulas de las facultades de Informática, Economía y Empresa y Derecho. Las pruebas corresponden a diez procesos selectivos de acceso libre y promoción interna para distintos cuerpos de la Administración General del Estado de los subgrupos A2, C1 y C2. Entre los campus de A Coruña y Vigo, un total de 6.533 aspirantes se presentaron a la convocatoria.

Diez pruebas

De los 3.674 candidatos de A Coruña, 731 se presentaron a plazas del subgrupo A2, y 2.943 a los subgrupos C1 y C2. El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, supervisó este sábado, 23 de mayo, el desarrollo de los exámenes, que corresponden a diez procesos selectivos, cada uno en las dos modalidades —ingreso libre y promoción interna—: gestión de la Administración Civil del Estado; gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado; Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado; Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, y Auxiliar de la Administración del Estado.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada, 249 personas colaboraron en las tareas de organización, vigilancia y atención a los aspirantes. En el caso de Pontevedra, los exámenes se celebraron en las instalaciones de la Universidade de Vigo (UVigo), con la colaboración de 111 personas encargadas de vigilar y organizar, donde participaron 2.859 opositores distribuidos en 46 aulas. Abalde agradeció el trabajo del personal colaborador, y destacó "o importante esforzo organizativo que supón coordinar uns procesos selectivos desta magnitude". Puso en valor, también, "o compromiso e a preparación das miles de persoas que aspiran a incorporarse ao servizo público".

Todas las pruebas se celebraron en la mañana del sábado, 23 de mayo, excepto aquellas del subgrupo A2, cuyo control del supuesto práctico tendrán lugar por la tarde. Esta convocatoria ofrece más de 18.000 plazas para ingreso libre y promoción interna, correspondientes a la oferta de empleo público de 2025, y acumuladas de 2024 y 2023.